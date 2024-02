Życie i styl Biedronka chwali się "reformulacją". Na czym polega tajemniczy proces?

Sieć sklepów Biedronka ruszyła z kolejną, 28. edycją programu menadżerskiego. Wybrani kandydaci, jak podkreśla firma, otrzymać mają "przyspieszoną ścieżkę kariery u największego pracodawcy w Polsce".

Program menedżerski Management Trainee w Biedronce opiewa na dwa lata nauki zarządzania pod okiem doświadczonych pracowników sieci, a w efekcie wpływ na 5 milionów klientów dziennie i funkcjonowanie ponad 3,5 tys. sklepów w całej Polsce. Do tego dochodzi również specjalnie przygotowana ścieżka rozwojowo-szkoleniowa. Skorzystać mogą jednak jedynie wybrani.

W tegorocznej edycji programu kandydaci dołączyć mogą do pięciu kluczowych obszarów biznesu. Biedronka poszykuje kandydatów w: logistyce, łańcuchu dostaw, finansach, zakupach i dziale operacyjnym.

Uczestnicy programu od czerwca zatrudnieni zostaną w oparciu o umowę o pracę. Na start otrzymają wynagrodzenie w wysokości 8 tys. złotych brutto. "Otrzymają też (...) atrakcyjny pakiet benefitów finansowych i pozapłacowych, w tym prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie karty Multisport" - informuje Biedronka w komunikacie prasowym.

Wymagania nie pozostawiają jednak złudzeń.

Biedronka płaci 8 tys. zł na start. Wśród wymagań... uczestnictwo w Erasmusie

Sieć sklepów Biedronka podkreśla, iż poszukiwane są osoby "otwarte na rozwój i pracę w zespole". Co więcej, kandydaci muszą komunikatywnie posługiwać się językiem angielskim, a także być dyspozycyjni od początku czerwca.

"Dużym plusem dla kandydata będzie udział w programach międzynarodowej wymiany studenckiej, np. Erasmus, czy zaangażowanie w działalność organizacji studenckiej" — informuje Biedronka.

To jednak nie wszystko. Jak wyjaśnia sieć sklepów, kluczowym etapem programu jest praca w jednym ze sklepów Biedronki. To może wiązać się z... przeprowadzką. "W związku z tym od kandydatów wymagana jest elastyczność w podejściu do zmiany miejsca zamieszkania na kilka miesięcy" — zastrzega firma.

