Biedronka rozdaje pieniądze. Na zwycięzców czeka 800 zł

Szczęśliwe paragony w Biedronce. Sieć sklepów ruszyła z akcją promocyjną

Sieć sklepów Biedronka cieszy się sporym zainteresowaniem klientów od lat. Codziennie za sprawą promocji i szerokiego asortymentu przyciąga tysiące osób. Jak się okazuje, Biedronka zaskoczyła klientów swoją akcją promocyjną, dzięki której można wygrać e-voucher na zakupy o wartości 800 zł.

To spore pieniądze, które zdecydowanie mogą podratować domowy budżet. Tego typu oferty są rzadkością, a więc nic dziwnego, że wielu chciałoby zostać szczęśliwcem i trafić do grona wygranych. Akcja ruszyła 7 lutego. Wówczas odbyło się pierwsze losowanie. Potrwa ona do końca miesiąca.

Jak zdobyć 800 zł na zakupy w Biedronce?

Akcja Biedronki polega na losowaniu. Na listę kandydatów, spośród której wyłaniani są zwycięzcy, trafiają klienci, którzy mają aktywną kartę Moja Biedronka bądź aplikację mobilną i zarejestrowali w Programie Moja Biedronka swoje zakupy w okresie od 1 listopada 2023 do 31 stycznia 2024 roku.

Zdjęcie 800 zł jest przyznawane w formie zasilenia konta Moja Biedronka na kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych / Bartlomiej Magierowski/East News / East News

Jak czytamy w komunikacie Biedronki, klienci są wybierani na podstawie dwóch kryteriów. Główne dotyczy największej ilość dni, w których klient zrobił zakupy we wspomnianym wyżej czasie. Kryterium pomocniczym, które jest wykorzystywane, gdy więcej niż jedna osoba spełnia kryterium główne, jest najwyższa wartość zakupów.

To oznacza, że im częściej były robione spore zakupy, tym większa szansa na znalezienie się w gronie szczęśliwców.

800 zł jest przyznawane w formie zasilenia konta Moja Biedronka na kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych. "Powyższe zasilenie konta Moja Biedronka będzie przyznawane klientom wybranym na podstawie powyższych kryteriów, którzy dokonali dowolnych zakupów w czasie każdej pół godziny począwszy od 07.02.2024 między godz. 6:00, a 22:00" - podaje Biedronka.

Osoba, która otrzyma bon na 800 zł, zostaje poinformowana o tym fakcie za pośrednictwem SMS-a wysyłanego na numer telefonu przypisany do karty Moja Biedronka w następnym dniu roboczym.

W czasie trwania akcji można otrzymać zasilenie w wysokości 800 zł tylko raz. Środki można wykorzystać w stacjonarnych sklepach Biedronka w ciągu roku od dnia ich otrzymania.

