Biedronka wycofuje ze sprzedaży hamburgery

16 czerwca 2023 r. na oficjalnej stronie sklepów sieci Biedronka pojawił się komunikat. Klienci zostali poinformowani, o wycofaniu z obrotu partii produktu: HAMBURGER DANIA EXPRESS, 250 g (termin trwałości 21.06.2023, numer partii: 227/V). Jak czytamy, w wymienionej partii hamburgerów wykryta została niebezpieczna bakteria - Listeria monocytogenes.

Tego samego dnia komunikat pojawił się również na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Spożycie produktu, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki cieplnej, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą ostrzega GIS

Szczegóły dotyczące produktów:

Zdjęcie Hamburger wieprzowo-drobiowy, 250 g, producent Dania Express (źródło: GIS) / materiał zewnętrzny

Nazwa produktu: Hamburger wieprzowo-drobiowy, 250 g

Marka: Dania Express

Numer partii: 227/V

Termin przydatności do spożycia: 21/06/2023

Producent: Konspol Holding Sp. z o.o., ul. Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Wycofany produkt z Biedronki - zalecenia

Biedronka apeluje do wszystkich klientów, którzy zakupili wskazane hamburgery, o wyrzucenie ich lub oddanie do najbliższego sklepu. - Wszystkim konsumentom, którzy zwrócą produkt wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji daty przydatności produktu), zostanie zwrócony koszt nabycia produktu - zapewnia Mariusz Nęcki, Country Director Poland.

GIS przypomina, że nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem.

Listerioza - objawy

Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), bądź tez przez spożycie skażonej żywności. Jak tłumaczy GIS: wrotami zakażenia są przewód pokarmowy, uszkodzona skóra, błony śluzowe, łożysko.

Objawy listeriozy:

u kobiet w ciąży, po okresie inkubacji trwającym około 3 tygodni, pojawiają się objawy grypopodobne lub objawy wynikające z zapalenia dróg moczowych. Może dojść do obumarcia płodu i poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka

u osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia

u osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dojść do zapalenia opon mózgowych, mózgu i sepsy



