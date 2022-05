Biedronkowe hity. Takich promocji dawno nie było!

Spis treści: 01 Tańsze mięso w Biedronce

02 Promocja w Biedronce na lody

03 Tańsze produkty do prania i kosmetyki

04 Artykuły i AGD kuchenne - drugi produkt 70 proc. taniej

Tańsze mięso w Biedronce

Od poniedziałku w Biedronce będzie można kupić mięso w niższej cenie. Kiełbasa śląska Sokołowa przeceniona będzie o 36 proc. Za opakowanie (660 g) zapłacimy 8,69 zł. Na stałe w ofercie (w związku z antyinflacyjną tarczą) w obniżonej cenie karkówka - 13,99 zł za kilogram i filet z piersi kurczaka za 19,99 zł

Taniej będzie można kupić również grillowe przysmaki, jak zestaw kiełbasek "Czas na grill", który kosztować będzie 9,99 zł, a zestaw kiełbasek śląskich z serem cheddar dostaniecie za 11,99 zł.

Jeśli panujcie na obiad przygotować rybę, w Biedronce kupicie świeżego pstrąga tęczowego Marinero już za 2,56 zł za kilogram, a złocistego w cenie 4,99 zł za kilogram.

Promocja w Biedronce na lody

W promocyjnych cenach znajdziecie w Biedronce także lody Marletto czy Koral. Od 9 do 14 maja przy zakupie lodów familijnych 900 ml Marletto drugie opakowanie otrzymasz za 1 zł. Za lody Koral 900 ml zapłacimy 27 proc. taniej - czylo 10,99 zł. Przy zakupie paczki (1000 ml) lodów marki Marletto, drugi produkt otrzymacie 46 proc. taniej - za 7,99 zł. Promocja dotyczy też m.in. lodów na patyku. Jeśli kupisz dowolnego loda Nuii "w prezencie odkryjesz smak następnego".

Tańsze produkty do prania i kosmetyki

W Biedronce od 9 maja kupicie także płyty CD od 19,99 zł

Od poniedziałku w Biedronce tańsze będą także produkty do prania.

Za żel Persil do prania zapłacimy aż o 33 proc. mniej. Produkt będzie kosztować 19,99 zł. Jeśli kupimy podobny produkt marki Ultra, drugi dostaniemy taniej o 32 proc. - a dokładniej za 12,49 zł. Kapsułki do prania Persil (22 sztuki) przecenione są o 28 proc. - zapłacimy za nie 19,99 zł. W promocji znajdziecie również płyny do płukania tkanin jak np. Lenor - drugi kupić o 68 proc. taniej.

Kosmetyki Adidas czy kremy do twarzy Nivea podlegać będą promocji 2+1 gratis. Podobnie wszystkie kosmetyki do opalania Nivea i Kolastyny (promocja 2+1 gratis).

O 50 proc. przecenione zostały produkty Fuel. Taniej kupimy m.in. błonnik w proszku (300 g), który kosztować będzie po obniżce 14,25 zł.

Artykuły i AGD kuchenne - drugi produkt 70 proc. taniej

Ta promocja obowiązuje od poniedziałku do środy, 14 maja. Wystarczy kupić dwa produkty promocyjne, a na drugi tańszy przy kasie dostaniesz rabat 70 proc.

