Bosacka aż złapała się za głowę. Ekspertka apeluje do klientów

Ale to prawie kilo ryby, dla mnie porcja 300 gr to już dużo. Plus się dziwicie restauratorom. Polskie łady, podwyżki gazu i mamy. Kto nie prowadzi działalności, to się dziwi. Mnie dziwią takie posty napędzające hejt na restauratorów. Cena za 100 gr jest podana. Za drogo, nie zamawiam i idę gdzie indzie.