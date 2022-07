Biznes przed 30-tką – metody, które pomogą osiągnąć sukces

Jak osiągnąć sukces przed 30-tką? Poznaj te niezawodne triki!

Prosty pomysł. Bardzo prosty

Prosty, a zarazem dobry pomysł to najlepszy trick, który niejednego człowieka uczynił milionerem. Zastanów się nad firmami takimi jak Facebook, Amazon lub Google:



"przeniesienie kontaktów towarzyskich do internetu";

"zakupy przez internet";

"wyszukiwarka informacji w sieci".

Sens ich działalności można wytłumaczyć w kilku słowach i tak też powinno być w przypadku twojej działalności. Jeśli chcesz upewnić się, że twój pomysł na biznes jest wystarczający dobry, spróbuj go przedstawić w kilku słowach. Dlaczego to takie ważne? Żyjemy w czasach, gdzie tempo życia jest bardzo szybkie a z powodu inflacji, codzienne wydatki cały czas rosną.

Reklama

Zobacz także: Kobiety w biznesie: Wiedza, wsparcie i współpraca

To, czego ludzie szukają, to rozwiązania, produkty lub usługi, które pomagają zaoszczędzić czas lub ciąć koszty. Najlepiej jedno i drugie. Przykładem takiego rozwiązania jest Interia Pakiet dla Firm, w ramach którego dostajesz mail we własnej domenie (np. kontakt@twojadomena.pl), pocztę bez reklam i prostą stronę www zaledwie za 9 zł przez pierwszy rok. Sam widzisz, że oferta jest zarówno prosta, jak i naprawdę atrakcyjna. Młodzi przedsiębiorcy mogą znacznie zaoszczędzić na pokazaniu swojej firmy w sieci. Założenie pakietu i postawienie strony www zajmuje dosłownie 15 minut, co z kolei generuje ogromną oszczędność czasu na pracy grafika i programisty.



Popełniaj błędy. Szybko



Polski system szkolnictwa uczy nas, że błędy są czymś złym i jeśli je popełniasz — poniesiesz karę w postaci gorszej oceny. W biznesie jest inaczej. Popełnianie błędów jest bardzo potrzebną częścią procesu, który sprawia, że twój produkt jest doskonalszy i bardziej dopasowany do oczekiwań przyszłych klientów.

Jednak popełnianie błędów jest zasadne tylko wtedy, jeśli potrafisz szybko wyciągnąć z nich wnioski i je wdrożyć. Wówczas błędy nie są po prostu błędami, ale cennym doświadczeniem, które pomaga rozwijać biznes. Pamiętaj jednak, że mówimy o błędach, które popełniasz nieświadomie, wynikające z braku doświadczenia i wiedzy, a nie takie, które popełnia się w pełni świadomie i stanowią łamanie prawa.



Testuj. Konsultuj. Szukaj porad



Testowanie, konsultowanie i szukanie porad to najlepsze sposoby na wykrywanie błędów na możliwie wczesnym etapie i szybkie ich eliminowanie. Wszystko, co ma związek z twoim biznesem — marketing, produkt, obsługa klienta — możesz testować, o ile wiesz, po co to robisz. Na początek, jeśli masz pomysł na produkt, który ma zaoszczędzić czas studentom, warto z nimi po prostu porozmawiać i zapytać, czy faktycznie go potrzebują. W ten sposób możesz znacznie przyspieszyć wdrażanie produktu lub zarzucić pracę nad nim, jeśli spotkasz się z brakiem zainteresowania.



Równie ważne jest, aby w miarę możliwości, znaleźć mentora, który swoją wiedzą i doświadczeniem pomoże naprowadzić twój pomysł na odpowiednie tory. Najlepiej niech to będzie ktoś, komu ufasz i kto ma doświadczenie w zbliżonej branży do tej, w której masz zamiar postawić pierwsze kroki. W tym miejscu warto zacząć od analizy np. wykładowców twojej uczelni. Coraz częściej te osoby pracują w dużych firmach albo same je posiadają, dlatego też mogą zaoferować tak potrzebną, praktyczną wiedzę. Skorzystaj również z platformy LinkedIn, która zrzesza profesjonalistów i wręcz zachęca do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Przeczytaj również: Polskie lombardy. Czy taki biznes to żyła złota?

Zdjęcie Poznajcie proste triki na osiągnięcie sukcesu przed 30-tką / materiały prasowe



Otocz się odpowiednimi ludźmi



Poza specjalistami i mądrymi tego świata pomyśl o ludziach, którzy w ciebie wierzą i dobrze ci życzą. Przy rozkręcaniu firmy, często znajdziesz się w sytuacjach, kiedy będziesz potrzebować po prostu słów otuchy i przypomnienia, że to, co robisz, ma sens. Może być to twoja rodzina, przyjaciele, znajomi i ktokolwiek, kto po prostu uważa, że ci się uda. Niestety poza otoczeniem się przyjaznymi osobami, musisz również, chociaż zneutralizować wpływ tych, od których nie dość, że nie otrzymujesz wsparcia, to na dodatek otwarcie nie wierzą w ciebie i twoje przedsięwzięcie. I tutaj najważniejsze — rozróżnij osoby, które zgłaszają konkretne, sensowne, logiczne uwagi do tego, co robisz, od tych, które, poza pustymi epitetami, nie oferują nic więcej. To ważne, ponieważ czym innym jest odsuwanie od siebie tzw. toksycznych osób, a czym innym ignorowanie głosów rozsądku. W przypadku tych drugich, rozmówcy chcą dla ciebie jak najlepiej, choć niestety czasem powiedzą coś, czego nie chcesz usłyszeć. Prawdziwa mądrość polega na trzymaniu konstruktywnych krytyków blisko, a tzw. hejterów — możliwie daleko.



Pracuj z sensem. Planuj



W absolutnie każdym artykule traktującym o sukcesie w biznesie i pierwszych krokach z własną firmą musi pojawić się co najmniej jedno zdanie o planowaniu: jak bardzo planowanie jest ważne, dlaczego należy planować i dlaczego bez planowania ani rusz. To prawda. Tylko od czego zacząć? Na samym początku wyznacz sobie jeden, konkretny cel. Powiedzmy, że masz już pomysł na firmę.

Dajmy na to, że chcesz projektować własne ubrania. Takim celem może być po prostu stworzenie pierwszej linii dresów. Wiesz już, że ludzie pokochali pracę zdalną, z drugiej strony nie chcą codziennie chodzić w nieestetycznych dresach. W domu też pragną dobrze wyglądać! W takim razie potrzebujesz miejsca, gdzie będziesz projektować ubrania, stanowiska pracy i wyposażenia. Popatrz — właśnie określiliśmy pierwszy konkretny cel, czyli zorganizowanie biura projektowego, zdobycie wyposażenia i akcesoriów niezbędnych do wykonania szkiców. Z każdym wyzwaniem możesz sobie w ten sposób poradzić. Po prostu rozpisz sobie cele i czego potrzebujesz, aby je osiągnąć. I działaj.



Poznaj siebie. Dbaj o siebie



Wpisując w wyszukiwarkę takie słowa jak "mindfulness" lub "samoświadomość" zobaczysz dziesiątki artykułów, książek, filmików. Świadomość samego siebie, swoich uczuć i zachowań nabrała ogromnego znaczenia. Każdy dobry przedsiębiorca musi mieć łatwość dogadywania się z ludźmi, bo na koniec dnia biznes to nic innego jak właśnie interakcja między ludźmi.

Aby dobrze się komunikować z otoczeniem, trzeba znać swoje mocne i słabe strony, żeby z jednej strony umieć korzystnie zaprezentować siebie i swój pomysł na biznes, a drugiej - odpowiednio zarządzać elementami swojej osobowości, które nawet niechcący mogą innych do ciebie zrazić. Na rynku znajdziesz mnóstwo książek o typach osobowości, budowaniu relacji i radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Staraj się je czytać na bieżąco i pewnego dnia sam siebie zaskoczysz, jak twoje umiejętności interpersonalne poszybują w górę. A za nimi - wyniki sprzedażowe.

Zobacz także: Nawyki zamożnych kobiet, których warto się nauczyć



Mierz. Weryfikuj



Zdaniem Petera Druckera nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć. Przekonasz się niejednokrotnie o prawdziwości tych słów, kiedy np. niespodziewanie zaczniesz dostawać skargi od klientów albo będziesz zachodzić w głowę, dlaczego nie pozyskujesz nowych. Brak mierzenia efektów swoich działań sprawia, że tak naprawdę nie wiesz, czy inicjatywy przynoszą jakiekolwiek korzyści dla twojego biznesu.

Zacznij od małych kroków. Po otrzymaniu pierwszych zleceń, po prostu pytaj klientów, skąd dowiedzieli się o twojej firmie i co ich przekonało, aby skorzystać z jej usług. Koniecznie zapisuj te informacje, a kiedy nazbierasz przynajmniej 4-5 odpowiedzi, zacznij je analizować i wyciągać wnioski. Tych samych wniosków możesz potem użyć do ulepszenia swoich działań promocyjnych lub obsługi klienta. Będziesz zaskoczony, jak z dnia na dzień wzrośnie liczba zamówień, pozytywnych opinii o twojej działalności i pojawi się wiele innych korzystnych efektów. Na początek staraj się skupić na jednym, konkretnym obszarze, który chcesz poprawić i zastanów się, jaki wskaźnik będzie skutecznie pokazywać poprawę lub pogorszenie (np. Ilość pozytywnych opinii, zakupów itp.)



Klientów traktuj po królewsku



Wiele ogromnych biznesów osiągnęło sukces dzięki naprawdę fantastycznej obsłudze klienta. Co ciekawe, ich produkty nie były szczególnie przełomowe lub innowacyjne. Wystarczyło, że samo doświadczenie związane z zakupem było po prostu lepsze od tego, które oferowała konkurencja. Poza pomysłem na produkt zastanów się, w jaki unikalny sposób możesz dogodzić swoim przyszłym klientom.

Może być to wyjątkowy sposób składania zamówień, dostawy lub po prostu sposób komunikacji z klientami. Równie ważnym obszarem jest obsługa posprzedażowa. Możesz na przykład po dwóch tygodniach od realizacji zamówienia lub wykonaniu usługi skontaktować się z klientem i porozmawiać o wrażeniach. Taki wyróżnik może nawet przełożyć się na nowe zamówienia, co ma szczególne znaczenie przy produktach, które kupuje się często (kosmetyki, ubrania, żywność itp.). Pamiętaj, że bardzo dobrze obsłużony klient bardziej będzie skłonny polecać twoje produkty i przyprowadzać kolejnych klientów.



Wytrwałość, wytrwałość i jeszcze raz wiara w siebie



Początki własnego biznesu zawsze są ciężkie. Walka o pierwsze wdrożenie, sprzedaż, walka nawet o to, żeby produkt w ogóle działał tak, jak należy. Często pierwsze problemy pojawiają się już przy samym zakładaniu firmy. Dlatego kluczowym czynnikiem stojącym za każdym sukcesem jest wytrwałość i niezachwiana wiara w siebie.

Tylko osoby, które potrafią rozwiązywać problemy i które głęboką wierzą w swój produkt, są w stanie faktycznie osiągnąć sukces. Bo jeśli ty nie wierzysz w siebie ani w swój produkt i na dodatek masz tzw. słomiany zapał, to jak wyobrażasz sobie w przyszłości rozwiązywanie trudnych problemów nie tylko swoich, ale i swoich pracowników? Dlatego wbrew wszystkiemu, nie ważne, jaki masz pomysł i jaki biznes chcesz otworzyć, musisz uwierzyć w siebie i w niego, bo jeśli ty sam w siebie nie uwierzysz, to nikt tego nie zrobi.