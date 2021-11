Black Friday a Cyber Monday — jaka jest różnica? Kiedy wypadają?

Czym się różni Black Friday od Cyber Monday?

Black Friday, czyli Czarny Piątek to dla wielu osób najlepszy dzień na zakupy. To właśnie wtedy sklepy organizują wyprzedaże i jest szansa na zrobienie zakupów w znacznie niższej cenie.

Black Friday dotarł do Polski ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ostatni piątek listopada rozpoczyna okres zakupów świątecznych.

Zatem Czarny Piątek to dobry czas na wybór prezentów. W tym dniu można liczyć na największe promocje.



Jeśli jednak nie przepadamy za staniem w kolejkach oraz tłumem ludzi w sklepie, to nic straconego. Wystarczy poczekać na Cyber Monday, czyli Cyber Poniedziałek. W tym dniu można liczyć na obniżki cen w sklepach internetowych.



Kiedy wypada Black Friday i Cyber Monday?

Black Friday to zawsze ostatni piątek przedostatniego miesiąca. W tym roku wypada on 26 listopada. Natomiast Cyber Monday jest już trzy dni później, czyli 29 listopada.



Zatem przed nami dwa dni wyprzedaży i niskich cen. Jeśli jednak nie uda się nam nic upolować w tym czasie, to nie ma się czym przejmować.

Coraz częściej promocje trwają znacznie dłużej i obowiązują także w kolejnych dniach. Warto jednak pamiętać, by nie odkładać zakupów na później. Towar ze sklepowych półek znika bardzo szybko. Na obniżki cen można się natknąć zarówno w tych dużych, jak i małych sklepach.



