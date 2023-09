Rodzina Kardashian-Jenner i jej kariera

Życie i styl Kim Kardashian zapozowała w gorsecie. Zdjęcia z North West zrobiły furorę Siostry Kardashian-Jenner to jedne z najpopularniejszych celebrytek na całym świecie. Wszystkie córki przedsiębiorczej Kris Jenner obecnie cieszą się sławą, bogactwem i rzeszą fanów. Zaczęło się od rodzinnego reality show, którego pierwszy odcinek wyemitowano w 2007 roku. Fani do dziś mogą obserwować życie Kim, Kourtney, Khloe, Kendall i Kylie, bo siostry nie mają zamiaru przestać występować przed kamerami.

Celebrytki nie zwalniają tempa w życiu zawodowym i oprócz tego rozwijają swoje marki. Do tego aktywnie działają w mediach społecznościowych, gdzie nie brakuje ich zdjęć z wielkich wyjść oraz domowego zacisza. Każda z sióstr zdobyła pokaźne grono fanów liczące miliony osób i wszystko wskazuje na to, że z dnia na dzień grono to się powiększa.

Kim i Khloe Kardashian na koncercie Beyonce

Obecnie trwa trasa koncertowa Beyonce "Renaissance". Piosenkarka ostatnio wystąpiła w jednym z kalifornijskich miast, przez co przyciągnęła na widownie masę znanych osób. Wśród publiczności nie zabrakło rodziny Kardashian-Jenner. Pojawiła się m.in. Kylie i Kris, a także Kim, Khloe oraz North i Penelope.

Na Instagramie już pojawiły się zdjęcia ich stylizacji. Celebrytki zdecydowanie dopasowały się do koloru przewodniego wydarzenia, bo wszystkie postawiły na srebrny kolor, dobierając swoje outfity.

Kim Kardashian wybrała pokryty kryształkami top i szerokie dżinsy, natomiast Khloe zdecydowała się na obcisłe, srebrne spodnie, szpilki w tym samym kolorze oraz krótki top. Obie odsłoniły umięśnione brzuchy i podkreśliły swoje figury. Celebrytki wybrały się na koncert w towarzystwie North i Penelope, które również zaprezentowały się w srebrnych stylizacjach.

Na komentarze internautów nie trzeba było długo czekać. "Uwielbiam ten look", "Przepięknie", "Stylizacje są po prostu idealne" - pisali pod postem.

