Blogerka plus size tak walczy z hejtem!

Influencerka Jess Megan to atrakcyjna blondynka, która zgromadziła na Instagramie aż 506 tysięcy obserwujących. Jess wrzuca do sieci fotki w bieliźnie, obcisłych kreacjach i strojach kąpielowych. Choć jej ciało nie jest idealne, ma cellulit i oponkę na brzuchu, to przekonuje inne kobiety, że warto kochać swoje ciało takie, jakie jest w rzeczywistości!

Zdjęcie Blogerka plus size stara się przekonać inne kobiety, że warto kochać swoje ciało / Instagram