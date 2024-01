Spis treści: 01 Co to jest PIT-11A? "Bonus" od ZUS

02 Kto dostaje PIT-11A? Mowa o konkretnych przypadkach

03 Dlaczego otrzymałem PIT-11A? Oto co należy zrobić

Co to jest PIT-11A? "Bonus" od ZUS

Już na dniach do skrzynek pocztowych wielu seniorów w Polsce trafią listy od ZUS, zawierające rozliczenie za 2023 rok. Znajdujący się w środku dokument, czyli PIT-11A, informuje, iż wpłacone zaliczki na podatek przewyższają podatek należny. W takiej sytuacji emerytowi przysługuje zwrot podatku. PIT-11A bywa więc nazywany "bonem od ZUS".

"ZUS wystawił Ci PIT-11A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury wynika kwota nadpłaty" - czytamy w serwisie podatki.gov.pl.

Kto dostaje PIT-11A? Mowa o konkretnych przypadkach

PIT-11A trafi do osób posiadających nadpłatę podatku. Zawartość listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie w każdym przypadku będzie jednak "pieniężną niespodzianką". Czasami zawierać będzie bowiem informacje o konieczności dopłaty. Wówczas świadczeniobiorca, zamiast zwrotu, będzie musiał dodatkowo zapłacić. Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie, kiedy na przykład podatnik jednocześnie pobierał emeryturę oraz miał dochody za granicą - przestrzega "Super Express".

W takim przypadku do seniora trafi PIT-40A. Ten dokument skierowany jest do osób z kwotą niedopłaty podatku. Otrzymując go, warto przygotować się na to, że ZUS sam potrąci pieniądze z kwietniowego świadczenia. Kwietniowa emerytura będzie więc nieco niższa.

Dlaczego otrzymałem PIT-11A? Oto co należy zrobić

Kiedy senior otrzymał od ZUS PIT-11A musi pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozlicza takich świadczeniobiorców. Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego złożenia zeznania. Może też poczekać do 30 kwietnia 2024 roku, kiedy urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje zeznanie PIT-37, wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

Emeryci mogą też, po otrzymaniu informacji PIT-11A, dokonać zmian w przygotowanym przez urząd skarbowy formularzu, samodzielnie składając zeznanie roczne PIT. Podatnik składa je samodzielnie w momencie, gdy:

rozlicza się wspólnie z małżonkiem,

rozlicza się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

korzysta z ulg i odliczeń ( na przykład ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny czy ulgi termomodernizacyjnej),

chce przekazać 1,5 proc. podatku należnego na rzecz OPP (innej niż wskazana w roku ubiegłym).

