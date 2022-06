Spis treści: 01 Bon na wakacje 2022: Komu przysługuje, ile wynosi?

02 Gdzie możemy zrealizować bon turystyczny 2022? Jak z niego korzystać?

03 Jak aktywować bon turystyczny 2022?

04 Czy bon turystyczny będzie obowiązywał także w przyszłym roku?

Już niedługo dzieci i młodzież rozpoczną wakacje. To sprawia, że rodzice i opiekunowie śmielej planują wyjazdy. Podczas analizy domowego budżetu warto wziąć pod uwagę bon wakacyjny 2022. To świadczenie, którego celem jest, jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie rządowej gov.pl, "wsparcie zarówno rodzin, jak i branży turystycznej po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19". Bon turystyczny 2022 można wykorzystać do 30 września bieżącego roku. Jeśli do tego czasu osoby upoważnione nie zrealizują środków, dodatkowe pieniądze przepadną.

Bon na wakacje 2022: Komu przysługuje, ile wynosi?

Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie. Przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia, a w związku z tym nie jest pełnoletnie. Bon obowiązuje na każde dziecko spełniające wymienione kryterium. Mogą z niego skorzystać rodzice niezależnie od poziomu miesięcznych czy też rocznych dochodów. Wsparcie należy się także opiekunom, którzy pracują za granicą. Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać wniosku ani przedkładać do żadnego z organów jakichkolwiek dokumentów.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie, jakim jest podwojenie bonu turystycznego. Wówczas łączna kwota jednorazowego świadczenia osiągnie 1000 złotych. Aby dostać pieniądze, muszą złożyć "Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego" i dołączyć stosowne dokumenty świadczące o niepełnosprawności dziecka.

Jak się okazuje, rodzice nie zawsze mogą liczyć na wypłacenie pełnej kwoty, a więc 500 złotych. Wyjątkiem, zgodnie z orzeczeniem sądu, są opiekunowie wychowujący dziecko naprzemiennie, a więc będący po rozwodzie, żyjący w separacji lub rozłączeniu. W przypadku podobnej sytuacji kwota świadczenia zostaje podzielona na pół - każdemu z rodziców przysługuje wówczas 250 złotych na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia.

Jeśli rodzice wychowują naprzemiennie dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, kwota dodatkowego bonu również zostaje podzielona - podobnie jak kwota podstawowego świadczenia.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by w czasie planowania wakacji dziecka rodzice żyjący z separacji lub będący po rozwodzie połączyli bony - płacąc za pobyt pociechy wspólnie. Jest to jednak decyzja, którą muszą podjąć prywatnie.

Gdzie możemy zrealizować bon turystyczny 2022? Jak z niego korzystać?

Jak czytamy na stronie rządowej gov.pl: "za pomocą bonu możemy płacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski."

ZUS dodaje, że bon na wakacje 2022 realizowany jest w Polsce "przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną". Aktualna lista podmiotów, w których można skorzystać z bonu, jest dostępna na stronie rządowej w zakładce Bon Turystyczny.

Zdjęcie Bon turystyczny 2022 jest ważny do końca września 2022 bieżącego roku / 123RF/PICSEL

Co istotne, za pomocą bonu nie możemy zapłacić na przykład za obiad w restauracji. Lokale gastronomiczne nie są bowiem przedsiębiorstwami turystycznymi, nie nalezą także do organizacji pożytku publicznego.

Bon turystyczny jest ważny do końca września 2022 bieżącego roku. To maksymalny czas zrealizowania płatności za jego pomocą. Dzieci mogą korzystać jednak z atrakcji obywających się po 30 września, jeśli zostały one opłacone odpowiednio wcześniej. Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Nie musimy realizować go na raz. 500 zł możemy wykorzystywać aż do wyczerpania pełnej kwoty.

Jak aktywować bon turystyczny 2022?

Jak możemy przeczytać na stronie gov.pl: prawo do bonu ustalane jest przez Polską Organizację Turystyczną na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli chodzi o podstawowe zasady korzystania ze świadczenia, są one banalnie proste.

Aby otrzymać "500 plus na wakacje", musimy aktywować bon na platformie usług elektronicznych PUE ZUS. Możemy zrobić to, wykorzystując profil zaufany. Po aktywacji otrzymujemy indywidualny kod, który musimy okazać podczas wakacji, płacąc za nocleg, usługę lub konkretną imprezę turystyczną. Transakcję musimy potwierdzić SMS-owo. Konkretna kwota zostaje odjęta od całościowej kwoty bonu automatycznie.

Czy bon turystyczny będzie obowiązywał także w przyszłym roku?

Bon na wakacje 2022 ma w założeniu wesprzeć rodziców i opiekunów, a także branżę turystyczną po trudnościach spowodowanych przez obostrzenia pandemiczne w poprzednich latach. Świadczenie jest jednorazowe i na razie nie wiadomo czy będzie przyznawane także w przyszłości. Na decyzję rządu musimy jeszcze poczekać.

Zdjęcie Podczas analizy domowego budżetu warto wziąć pod uwagę bon wakacyjny / 123RF/PICSEL