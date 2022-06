W ciągu 6 lat od rozpoczęcia funkcjonowania programu inflacja znacznie wzrosła - w kwietniu bieżącego roku jej poziom wyniósł bowiem aż 12,3 proc., a wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach czekają nas kolejne podwyżki.

Ceny w sklepach cały czas idą zatem do góry, a wysokość świadczenia 500 plus nadal stoi w miejscu i szczerze mówiąc niewiele wskazuje na to, aby coś w tym aspekcie się zmieniło. Tak wynika przynajmniej ze słów minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, która w lutym zapowiedziała, że rząd nie planuje w najbliższym czasie waloryzacji świadczenia.

Eksperci w ostatnim czasie wyliczyli, ile powinno aktualnie wynosić świadczenie 500 plus, aby dorównać inflacji. Specjaliści z Instytutu Emerytalnego, cytowani przez Fakt uważają, że w 2022 roku rodzice powinni otrzymywać co miesiąc 614,45 zł na jedno dziecko. W przyszłym roku, jeśli rządowe prognozy dotyczące inflacji się sprawdzą, 500 plus powinno wynosić z kolei 675,89 zł.

Jak sami zatem widzicie, aktualna kwota wypłacanego świadczenia może nie wystarczać rodzinom wielodzietnym. Potwierdza to 41-letnia pani Małgorzata z Libiąża (województwo małopolskie - dop. red), która ledwo wiąże koniec z końcem z powodu stale rosnących cen towarów.

Ceny cały czas idą do góry, a ja ledwo mam co do garnka włożyć Pani Małgorzata z Libiąża

- Od dłuższego czasu sama zajmuje się czwórką moich dzieci. Brakuje mi doby na wykonanie wszystkich codziennych obowiązków. Uważam, że wsparcie ze strony rządu dla rodzin wielodzietnych powinno być o wiele większe. Ceny cały czas idą do góry, a ja ledwo mam co do garnka włożyć. Jak my mamy przeżyć za dwa tysiące złotych miesięcznie? Już teraz ledwo wiążemy koniec z końcem - żali się na forum pani Małgorzata.

Przypomnijmy, że świadczenie 500 plus początkowo było wypłacane na drugie i kolejne dziecko. Jedynie w przypadkach, w których rodzina nie przekraczała określonych miesięcznych dochodów, pieniądze były także wypłacane na pierwsze dziecko. Dopiero od lipca środki w ramach świadczenia są przyznawane na każde dziecko, niezależnie od sytuacji materialnej rodziny.

Mimo tego, że rząd inwestuje dużo pieniędzy w program socjalny, wiele rodzin w dalszym ciągu zmaga się z problemami finansowymi. Jasne, możecie powiedzieć, że przykładowa pani Małgorzata mogłaby iść do pracy i tym samym poprawić stan materialny swojej rodziny. W jej przypadku jest to jednak niemożliwe - opieka nad czwórką dzieci to naprawdę niełatwe zadanie. Póki co jednak na podwyższenie kwoty świadczenia w rządowym programie nie ma co liczyć. "Jedynymi" zmianami w świadczeniu 500 plus, jakie miały miejsce w 2022 roku jest nowy okres rozliczeniowy oraz nowe terminy na złożenie wniosków, które aktualnie można składać tylko przez internet.



Z informacji przedstawionych przez ministerstwo wynika, że każdego miesiąca świadczenie 500 plus trafia średnio do 6,5 mln dzieci w naszym kraju. Od początku istnienia programu na wypłaty dla rodzin przeznaczono już około 180 miliardów złotych. To dla was dużo, czy mało? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o 500 plus!