Polski Bon Turystyczny w kwocie 500 złotych przyznawany był każdemu dziecku do 18. roku życia, którego rodzice mogli za jego pomocą opłacić nocleg w hotelu lub pensjonacie. Wówczas Polacy tłumnie ruszyli na urlopy, a po sukcesie całego przedsięwzięcia złożono wniosek o objęcie podobnym świadczeniem emerytów i rencistów.

Jak dostać bon turystyczny dla emeryta?

Polski Bon Turystyczny, który przysługuje dzieciom do 18. roku życia wykorzystać można na pobyt w hotelu, pensjonacie, campingu czy gospodarstwie agroturystycznym. Można wykorzystać go najpóźniej do 30 września 2022 roku.

W związku z ogromnym powodzeniem Polskiego Bonu Turystycznego złożono wniosek o objęcie nim emerytów i rencistów. Uprawnionych do jego utrzymania było wówczas około 9 milionów uprawnionych osób. Bon miał obowiązywać od 1 września 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Czy kiedykolwiek emeryci mogą na niego liczyć?

Czy emeryci dostaną bon na wakacje?

Bon Turystyczny dla rencistów i emerytów według projektu ustawy, miał wynosić tyle samo co bon przeznaczony dla dzieci.

Dokument przygotowano i przegłosowano w Senacie w czerwcu 2021 roku. W kolejnych posiedzeniach Sejmu ustawa nie została jednak procedowana. Do tej pory Nowelizacja Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym dla seniorów nie została przyjęta.

