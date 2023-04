Polski bon turystyczny to rządowe wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz branży turystycznej, która została osłabiona przez skutki pandemii koronawirusa. Jednorazowy bon o wysokości 500 złotych przysługiwał na każde dziecko do 18 roku życia. Za jego pomocą Polacy mogli płacić za wybrane usługi hotelarskie, czy też imprezy turystyczne np. obozy dla dzieci. Bon mogła pobrać każda rodzina, niezależnie od poziomu uzyskiwanych dochodów.

Ostatni bon turystyczny ważny był do 31 marca 2023 roku. Dla wszystkich rodziców i opiekunów, którzy z niecierpliwością wyczekują informacji na temat nowego bonu turystycznego na tegoroczne wakacje, mamy ważną wiadomość. Minister sportu i turystyki na antenie Radia RMF24 zdradził już pierwsze szczegóły.

Nawet jeżeli ta nowa edycja będzie, ponieważ przedstawiliśmy pewną wersję, pomysł takiego rozwiązania Ministerstwu Finansów i ciągle negocjujemy jego kształt, to na pewno nie będzie taka forma, jak wyglądało to w ostatnich latach przyznał minister.

Bon turystyczny w nowej formie

Minister podkreślił, że celem wprowadzenia bonów turystycznych było przede wszystkim wsparcie branży turystycznej, którą najbardziej dotknęły obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.

"Branża turystyczna była na pierwszym etapie ograniczeń ich ofiarą. W związku z tym należało podjąć tam interwencję i ona się powiodła. Ponad 80 proc. bonów zostało pobranych i zrealizowanych, takie mam dane z ostatnich tygodni" - powiedział Bortniczuk.

W obecnej sytuacji kontynuowanie bonów turystycznych w takiej formie jak dotychczas nie jest już konieczne. Z tego powodu minister negocjuje, jak miałby wyglądać nowy bon, o ile się on pojawi.

"Pomysł, z którym się zwróciliśmy do Ministerstwa Finansów, zakłada poszerzenie wakacyjnej edycji programu 500 plus o pewną kwotę, w sytuacji, kiedy zainteresowany zamiast pobrania 500 plus, wybrałby formę bonu turystycznego. Tyle mogę powiedzieć, ale cały czas czekamy na konkretne ustalenia z Ministerstwem Finansów. Byłoby to takie 500 plus plus, pewna dodatkowa kwota pod warunkiem, że byłaby ona rzeczywiście w okresie wakacyjnym nakierowana na wypoczynek" - zdradził.

Wakacje 2023 z bonem turystycznym?

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk został również zapytany, czy jest szansa, że nowe świadczenie wystartuje już w nadchodzące wakacje.

Jeżeli uzyskamy zgodę Ministerstwa Finansów i dojdzie tu do konkretnego porozumienia, tą sprawą zajmuje się odpowiedzialny za turystykę wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, to tak. Takie jest nastawienie, żeby te wakacje zostały objęte tym programem przyznał minister Bortniczuk.

Na decyzję w sprawie nowego świadczenia musimy jednak poczekać do połowy maja.

