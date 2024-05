Katarzyna Bosacka stale zachęca bowiem Polaków, by ci przykładali nieco większą uwagę do tego, co ląduje w ich sklepowym koszyku. Raz za razem udowadnia przy tym, że skład widniejący na etykietach danych produktów w rzeczywistości może mocno różnić się od deklaracji producenta. Tym razem ekspertka przyjrzała się napojowi, po który uwielbiają sięgać najmłodsi . Kolejno zdemaskowała jego skład i zamarła.

"Zerknijcie na skład. Drugie miejsce należy do cukru, którego w 100 g jest aż 62 g, czyli grubo ponad połowę stanowi cukier! W 100 g jest 12,5 łyżeczki cukru! O zgrozo!" - odkrywa Katarzyna Bosacka, ostrzegając konsumentów. To jednak nie wszystko.

Nie oznacza to jednak, że należy zupełnie odmawiać sobie lub najmłodszym podobnych napojów. Konieczna jest jednak rozwaga i odpowiednia dawka konsumenckiej świadomości. "Jeżeli chcemy dawać dzieciom kakao do picia to wybierajmy to prawdziwe z dużą ilością miazgi kakaowej i z małą ilością cukru..." - radzi dziennikarka.