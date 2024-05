Przepis uwielbiają również kucharki. Przyrządzenie kotletów mielonych nie zabiera zbyt wiele czasu, a szybkie danie obiadowe jest nie tylko tanie, ale również daje szerokie pole manewru - z przepisem można eksperymentować do woli. Niekiedy warto jednak postawić na nieco zdrowszą alternatywę tego dania. Pyszne, odchudzające kotlety przyrządzisz z nieoczywistego składnika. Serek, który ląduje najczęściej na kanapkach, będzie podstawą smacznego obiadu .

Co można zrobić z serkiem wiejskim? Te kotlety pokochały kucharki

Serek wiejski stał się w ostatnim czasie prawdziwym hitem wśród kucharek. To jeden z tych produktów, które w lodówce mamy niemal zawsze, a mieszanka twarogu ze słodką śmietaną z dodatkiem soli wyróżnia się krótkim i czystym składem oraz wysoką zawartością białka i brakiem dodatku cukru.

Serek wiejski upodobali sobie szczególnie ci, którzy są aktywni fizycznie lub przeszli na dietę. Jest on bowiem, z uwagi na swoją niskokaloryczność oraz fakt, iż jest wyjątkowo sycący, podstawą diety odchudzającej. Można go więc jeść bez obaw o swoją sylwetkę. A kotlety przygotowane na jego bazie zachwycają niejedno podniebienie. Nawet to, którego właściciel wcale nie jest na diecie.