Boże Ciało — co to za święto?

Boże Ciało to istotna uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim, która została ustanowiona dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Historia tego święta sięga XIII wieku — po raz pierwszy było obchodzone w Leodium (Liège) w roku 1246. W diecezji krakowskiej zostało wprowadzone w roku 1320, po decyzji krakowskiego biskupa Nankera. Sto lat później Boże Ciało zostało uznane za uroczystość powszechną, którą wierni powinni świętować we wszystkich kościołach na terenie całego państwa polskiego.

W tym uroczystym dniu w parafiach organizowane są procesje, zmierzające do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich odczytywany jest fragment Ewangelii. Odmawiane są przy nich również modlitwy.

Cztery ołtarze to symbol czterech Ewangelii i czterech stron świata, na które Ewangelia jest głoszona. Warto wiedzieć, że Boże Ciało to święto nakazane. Tego dnia wierni są zatem zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Udział w samej procesji nie zwalnia ich z tego obowiązku.

Kiedy jest Boże Ciało w 2023 roku? Czy to dzień wolny?

Kiedy wypada Boże Ciało w 2023 roku? W Polsce będziemy obchodzić to święto w czwartek 8 czerwca. Czy mamy w Boże Ciało 2023 wolne? Owszem, jest to dzień wolny od pracy. Dzieci nie idą również do szkoły. To dzień ustawowo wolny.

Boże Ciało to święto ruchome, a więc w kolejnych latach wypada w nieco innym terminie. Obchodzone jest dokładnie 60 dni po Wielkanocy i jednocześnie 10 dni po Zesłaniu Ducha Świętego. W Polsce świętujemy Boże Ciało w czwartek po święcie Trójcy Świętej. We Włoszech jednak wypada ono w niedzielę po tym święcie.

Kiedy będzie Boże Ciało w 2024 roku? Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w roku 2024 wypada w Polsce w czwartek 30 maja.

Zdjęcie Boże Ciało to ważne święto w Kościele katolickim. Tego dnia odbywają się uroczyste procesje. / Artur Barbarowski / East News

Czy piątek po Bożym Ciele jest wolny?

Boże Ciało to święto, które wypada w czwartek. Ponieważ jest to dzień wolny, wiele osób zastanawia się, czy i piątek po Bożym Ciele jest dniem wolnym od pracy i nauki. Ludzi mających na to nadzieję, spotka niestety rozczarowanie. Piątek po Bożym Ciele nie jest dniem wolnym, chyba że weźmiemy tego dnia urlop. To dobry pomysł, jako że można wówczas liczyć na długi weekend czerwcowy i spędzić go w miły, relaksujący sposób.

Pomysłów na spędzenie takiego weekendu z pewnością nikomu nie brakuje - można spędzić kilka dni nad morzem, w górach, ale i poza granicami Polski. Można również połączyć obchody święta Bożego Ciała z wyjazdem, biorąc udział w pięknych procesjach eucharystycznych, organizowanych na przykład w Łowiczu , Krakowie czy Spycimierzu koło Uniejowa.

