Wielu Polaków przez znaczną część roku odkłada pieniądze na wymarzone wakacje, a z racji takiego, a nie innego położenia geograficznego kraju nad Wisłą, najchętniej wybieramy kierunki, gdzie w sezonie urlopowym dopisuje przyjemna temperatura, świeci słońce i zamiast peleryn przeciwdeszczowych możemy założyć slipki i stroje kąpielowe.

Jadąc na urlop w ciepłe i "sprawdzone" kraje, zdecydowanie minimalizujemy ryzyko spędzenia tego czasu na irytacji spowodowanej ciągłymi opadami, choć należy również pamiętać, że zgodnie z powiedzeniem - "jak chcesz rozśmieszyć boga, to powiedz mu o swoich planach" - aura nie zawsze musi nam sprzyjać.

W przypadku, kiedy wymarzony urlop zamienia się w deszczowy koszmar, trudno mieć do kogokolwiek pretensję, że pogoda spłatała nam figla. Możemy wrócić do domu rozgoryczeni i źli, narzekając, że warunki meteorologiczne sprzysięgły się przeciwko nam, ale możemy również wrócić tak samo rozgoryczeni i źli, ale z dodatkowym zastrzykiem gotówki. Tak, to nie żart - w przypadku deszczu pieniądze spadną nam z nieba.

Zdjęcie Jesteś na wakacjach, ale zamiast żaru z nieba leje rzęsisty deszcz? Dostaniesz za to pieniądze / 123RF/PICSEL

Ubezpiecz się od deszczu

Wszystko wygląda na to, że mamy do czynienia z rewolucją w ubezpieczeniach turystycznych, gdyż biuro turystyczne Itaka wprowadziło do swojej oferty usługę, której do tej pory nie było na polskim rynku. Mowa o ubezpieczeniu od deszczu podczas wyjazdu na wakacje.

I gdyby dziś był pierwszy kwietnia, prawdopodobnie uznalibyśmy to za dowcip, a jednak oferta Itaki staje się faktem. Co zatem oznacza ubezpieczenie turystów od deszczu? Tour operator szczegółowo wyjaśnia warunki, na podstawie których można uzyskać odszkodowanie za padający deszcz podczas urlopu.

Usługa ubezpieczenia powstała na skutek współpracy Itaki z polską firmą ubezpieczeniową Climatica Insurance Solutions i mogą z niej skorzystać klienci planujący podróż do Bułgarii, Egiptu, Grecji, Włoch, Portugalii, Turcji i Hiszpanii i można z niej skorzystać do 30 września br.

Zdjęcie Polacy najchętniej jeżdżą na wakacje w miejsca, gdzie w sezonie urlopowym pogoda dopisuje / 123RF/PICSEL

Jeśli zdecydujemy się na wykupienie ubezpieczenia od deszczu, a ten z kolei wystąpi podczas naszego pobytu w ramach wyjazdu wykupionego w Itace, otrzymamy za każdy, deszczowy dzień rekompensatę finansową.

Za deszczowy dzień uznawany jest taki, w którym występuje co najmniej 10 mm deszczu między 8:00 a 20:00 lub co najmniej 5 mm deszczu w ciągu godziny zegarowej między 8:00 a 20:00 czasu lokalnego - zgodnie ze wskazaniami AccuWeather (www.accuweather.com) dla miejsca podróży określonego przy zakupie ubezpieczenia - informuje Itaka.

Zdjęcie Nikt nie lubi spędzać wakacji pod parasolem przeciwdeszczowym, ale teraz można uzyskać za to odszkodowanie / 123RF/PICSEL

Ile wyniesie odszkodowanie za opady deszczu?

Co ciekawe - jeśli podczas naszego pobytu stacjonarnego w jednym z wyżej wymienionych krajów zastanie nas deszcz, nie musimy zgłaszać roszczenia, ponieważ ubezpieczyciel sam zgłosi się do nas za pomocą maila lub SMS-a celem uzgodnienia najwygodniejszej formy wypłaty odszkodowania. Za każdy deszczowy dzień - oprócz dnia przylotu i powrotu - przysługuje wypłata 250 złotych na osobę.

Ponadto przelew zostanie zlecony od razu po potwierdzeniu opadów tak, aby wypłata była na Twoim koncie jak najszybciej - w ciągu 1-2 dni roboczych - informuje Itaka. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów i strat finansowych spowodowanych przez zjawiska inne niż opady deszczu.

Obowiązkiem osób chcących skorzystać z ubezpieczenia jest opłacenie składki ubezpieczeniowej przed rozpoczęciem podróży i udostępnienie danych do przelewu bankowego w celu wypłaty świadczenia.

Zdjęcie Nie ma nic gorszego niż paskudna pogoda podczas spędzania wakacji / 123RF/PICSEL

Ile kosztuje ubezpieczenie od deszczu?

Cena ubezpieczenia uzależniona jest od liczby dni, które spędzimy na wyjeździe. Za 8-dniowy pobyt należy zapłacić 69 zł, 9 -13 dni to koszt 121 zł, a cena za 14-16 dni wynosi 154 zł.

Składka płatna jest jednorazowo, w całości w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub nie później niż do 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. Z polisy można zrezygnować nie później niż na czternaście dni przed rozpoczęciem ochrony - czytamy w komunikacie Itaki.

Pół żartem, pół serio można zatem powiedzieć, że "modlitwa o złoty deszcz" nabiera zupełnie nowego znaczenia.