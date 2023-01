2023 rok zapowiada się obiecująco pod kątem dni wolnych od pracy. Czekać nas będą 4 długie weekendy. Czy możemy zyskać więcej wolnego? Jak mądrze zaplanować urlop? Przedstawiamy kalendarz długich weekendów na 2023 rok.

Ile dni urlopu w 2023 roku?

Pracując na umowie o pracę, przysługują nam dni urlopowe. Wynoszą one 20 lub 26 dni. Ich ilość zależna jest od stażu pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy dłuższy urlop otrzymują osoby mające 10-letni staż. Do tego dolicza się również okres edukacji. O długość naszego urlopu możemy dopytać się w dziale kadr.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2023 roku

Dni ustawowo wolnych od pracy w ciągu roku jest łącznie 12. Większość z nich związana jest ze świętami katolickimi. Część z nich wypadać będzie w tygodniu, co da nam dodatkowe wolne od pracy. Jakie dni są ustawowo wolne od pracy w 2023 roku?

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

9-10 kwietnia - Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja - Święto Pracy,

3 maja - Święto Konstytucji Trzeciego Maja,

8 czerwca - Boże Ciało,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25-26 grudnia - Boże Narodzenie oraz Dzień Świętego Szczepana.

Zdjęcie Majówka to świetna okazja, by nieco odpocząć. Jeśli zdecydujemy się wziąć jeden dzień urlopu, zyskamy aż pięć dni wolnych od pracy / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News





Długi weekend 2023. Kalendarz dni wolnych

W ciągu całego 2023 roku zyskamy 4 długie weekendy. Skorzystamy z nich:

6-8 stycznia (Święto Trzech Króli wypada w piątek),

8-10 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny),

29 kwietnia-1 maja (Święto Pracy wypada w poniedziałek),

23-26 grudnia (Boże Narodzenie wypada w poniedziałek).

Zdjęcie W 2023 roku czekają nas 4 długie weekendy. Może być ich więcej, jeśli poświęcimy na nie kilka dni naszego urlopu / materiał zewnętrzny

Oprócz powyższych istnieje jeszcze kilka szans na długi weekend. Dla nich jednak trzeba będzie poświęcić kilka dni z naszego urlopu.

Kiedy najlepiej wziąć wolne w 2023 roku?

Pierwszą okazją do dłuższego odpoczynku będzie majówka. 1 maja wypada w poniedziałek, a 3 maja w środę. Jeśli weźmiemy urlop na 2 maja, czekać nas będzie 5-dniowy weekend. Trwać będzie od 29 kwietnia do 3 maja.

Następne dłuższe wolne możemy mieć w czerwcu. Boże Ciało wypada w czwartek, 8 czerwca. Biorąc urlop na piątek, skorzystamy z 4 dni bez pracy. Latem możemy również skorzystać z długiego weekendu w sierpniu. Wystarczy, że wprowadzimy urlop na poniedziałek, 14 sierpnia. Dzięki temu znów czekać nas będą 4 dni wolnego (gdyż we wtorek jest święto Wniebowzięcia NMP).

Jesienią, aby zyskać długi weekend, będziemy musieli poświęcić więcej urlopu. Wszystkich świętych wypada w środę. Biorąc 2 dni wolnego, uzyskamy weekend trwający 5 dni. W listopadzie istnieje jeszcze szansa na dłuższy weekend z tytułu 11 listopada, nawet jeśli jest to sobota. Zgodnie z Kodeksem Pracy, za święto w sobotę przysługuje nam dzień wolny w tygodniu .

Najdłużej odpoczywać możemy w grudniu. Boże Narodzenie w 2023 roku przypada na poniedziałek, 25 grudnia. Jeśli dobierzemy trzy dni urlopu, od środy do piątku, będziemy mogli odpoczywać przez łącznie 10 dni. Wrócimy do pracy dopiero we wtorek po Nowym Roku.

***

