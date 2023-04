"Nie stać mnie na urządzenie uroczystego przyjęcia komunijnego", "Koleżanki się z niej śmieją, że jest biedna" LIST

"Nie stać mnie na urządzenie uroczystego przyjęcia komunijnego"

Już jakiś czas temu obiecałam mojej córce, że wyprawie jej duże przyjęcie komunijne, jak inni rodzice jej rówieśniczkom. Niestety w tym roku straciłam pracę i ledwo wiąże koniec z końcem, aby nam się dobrze żyło. Nie stać mnie na urządzenie uroczystego przyjęcia komunijnego. Sama utrzymuje siebie i córkę, gdyż jej ojciec dawno nas zostawił i nie chce mieć z nami nic wspólnego. Starałam się wytłumaczyć dziecku, że nie mogę pozwolić sobie na tak duże przyjęcie i że urządzimy je w domu w gronie najbliższych. Jak córka to usłyszała, to była bardzo smutna i aż serce mi się łamało na ten widok, jednak nie jestem w stanie nic innego zrobić. Nie chcę zapożyczać się u członków rodziny, gdyż nie wiem, kiedy bym była w stanie oddać te pieniądze.

Zdjęcie Ceny za talerzyk z roku na rok rosną. / 123RF/PICSEL

Jeden talerzyk kosztuje około 300 złotych

Próbowałam się rozeznać, czy jestem w stanie zrobić skromniejszą uroczystość w restauracji, jednak ceny w tym roku są przerażające. W przeciętnej knajpie w moim mieście jeden talerzyk kosztuje około 300 złotych. Mam dosyć dużą rodzinę, więc za wyżywienie wszystkich musiałabym zapłacić prawie 10 tys. złotych. Wolę zrobić imprezę w domu i ugotować jedzenie razem z moją mamą. Przecież koszty talerzyka to nie jedyne zmartwienie rodziców. Dochodzą do tego wydatki na ubrania, prezenty, ozdoby itd. Za moich czasów te przyjęcia były skromne i symboliczne, a i tak każde dziecko było szczęśliwe. Mam nadzieję, że moje też będzie.

“Koleżanki" z klasy się z niej naśmiewają, że będzie świętować komunię w domu

Myślałam, że moja córka pogodzi się z tym, że nie będzie mieć uroczystego przyjęcia, jednak stało się inaczej, a wszystko przez jej rówieśniczki. Moje dziecko wróciło ostatnio ze szkoły z płaczem i pretensjami do mnie o tę imprezę komunijną. Byłam bardzo zdziwiona, gdyż zazwyczaj była spokojną i pokorną osobą. Do tej pory nie przejmowała się tym, że mamy mniej pieniędzy. Jak już uspokoiła się, to postanowiłam z nią porozmawiać. Okazało się, że jej “koleżanki" z klasy się z niej naśmiewają, że będzie świętować Pierwszą Komunię w domu. Żeby tego było mało, to rozpowiedziały również w szkole, że moja córka jest biedna i pochodzi z patologicznej rodziny. Bardzo mi przykro, że dzieci potrafią być tak okrutne dla innych. Nie zostawię tak tej sprawy i mam zamiar porozmawiać z rodzicami tej niewychowanej młodzieży.

Zdjęcie Rówieśniczki się z niej śmieją i rozpuszczają plotki na jej temat / 123RF/PICSEL

