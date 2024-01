Boże Ciało 2024. Kiedy wypada i czy to dzień wolny od pracy?

Oprac.: Jakub Laskowski Życie i styl

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Co roku występuje w innym terminie. Data święta każdego roku jest uzależniona od tego, kiedy wypada Wielkanoc. Kiedy jest Boże Ciało w 2024 roku i czy to dzień wolny od pracy?

Zdjęcie Boże Ciało w 2024 roku wypada wyjątkowo wcześnie / daisydaisy / 123RF/PICSEL