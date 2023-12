Jak "zyskać" więcej wolnego w 2024 r.? Oto rozwiązanie

Jak rozsądnie wykorzystać wolne dni i zyskać nieco więcej odpoczynku? Wystarczy dokładnie sprawdzić kalendarz i wziąć urlop tak, aby zyskać nieco czasu, łącząc weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy. W 2024 r. dni, podczas których nie pracujemy, wypada aż 13, nie licząc niedziel, a reguluje je ustawa o dniach wolnych od pracy. Poznajmy je:

1 stycznia - Nowy Rok (poniedziałek)

6 stycznia - Objawienie Pańskie (sobota)

31 marca - Wielkanoc (niedziela)

1 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)

1 maja - Święto Pracy (środa)

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (piątek)

19 maja - Zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki (niedziela)

30 maja - Boże Ciało (czwartek)

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego, WNMP (czwartek)

1 listopada - Wszystkich Świętych (piątek)

11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości (poniedziałek)

25 grudnia - Boże Narodzenie (środa)

26 grudnia - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (czwartek)

Ustawa o dniach wolnych od pracy reguluje również jeszcze jedną kwestię. Jeśli któryś z powyższych świat przypada w sobotę, to pracodawca musi albo wyznaczyć dodatkowy dzień wolny, albo pracownik sam, w porozumieniu z pracodawcą, wyznacza ten dzień w dowolnym czasie. W 2024 r. takie miejsce ma już 6 stycznia, czyli w święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Trzech Króli.

Planujesz wolne w 2024 r.? Zacznij już w styczniu

Pierwszą okazją do zaplanowania sobie dłuższego urlopu jest już początek roku. Jeśli z przysługującej puli wybierzemy cztery dni, od wtorku 2 stycznia, do piątku 5 stycznia, to łącznie zyskamy aż dziewięć dni odpoczynku, uwzględniając również sylwestrowy weekend. Oczywiście, można sobie przedłużyć labę w porozumieniu z pracodawcą, ponieważ musi oddać jeden dzień wolny za przypadające w sobotę święto Ofiarowania Pańskiego, które można wykorzystać np. w poniedziałek 8 stycznia. Kolejna okazja, by nieco zyskać więcej wolnego, przypada w kwietniu. Wystarczy od wtorku 2 kwietnia wziąć cztery dni wolnego, by móc świętować Wielkanoc z rodziną przez dziewięć dni.

Majówka może być długa

Jeśli lubimy spędzać majówkę na grillowaniu lub chcemy zaplanować sobie wyjazd, to również można skorzystać z okazji na dłuższe wolne. W tym wypadku wystarczy poprosić szefa o trzy dni wolnego: 29 kwietnia, 30 kwietnia oraz 2 maja. W połączeniu ze świętem Konstytucji oraz Świętem Pracy możemy aż otrzymać łatwym sumptem kolejne dziewięć dni nieprzerwanego wypoczynku w 2024 r.

W maju będzie druga okazja na skorzystanie z dłuższego urlopu. Można przedłużyć sobie weekend do czterech dni, jeśli szef zgodzi się na wolne w piątek po Bożym Ciele, czyli 31 maja. Jeśli zaplanujemy jeszcze trzy dni wcześniej (27-29 maja), to urlop będzie jeszcze dłuższy.

Bierzesz urlop w 2024 r.? Pomyśl o sierpniu

Zabrakło urlopu na koniec roku? Masz jeszcze szansę

Jeśli marzy nam się wyprawa do ciepłych krajów jesienią albo po prostu chcemy odpocząć, to w listopadzie warto wziąć sobie kilka dni wolnego, a dokładnie od 4 do 8 listopada. Wtedy można łatwo połączyć i dzień Wszystkich Świętych, który wypada w piątek wraz z dniem Niepodległości, które obchodzimy w 2024 r. w poniedziałek. Jeśli zsumujemy wszystkie dni wolne, uzyskamy aż 11 dni urlopu.

Boże Narodzenie w 2024 r. przypada na środek tygodnia, czyli środę i czwartek, więc by nadal być w świątecznym nastroju, można wziąć w pozostałe trzy dni tygodnia wolne, by świętować dłużej.