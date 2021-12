Boże Narodzenie 2021. Ile potrwa przerwa świąteczna?

Boże Narodzenie. Ile może trwać przerwa świąteczna?

W grudniu większość z nas z niecierpliwością wyczekuje świąt Bożego Narodzenia. Powody ku temu mogą być różne. Uczniowie mają dodatkowy - dłuższa przerwa od szkoły. Liczba dni wolnych zależy od tego, jak akurat święta wypadają w kalendarzu.

​Cena macierzyństwa - kobiety pokazują ciało po porodzie

Dzień dziewic 2021. Te kobiety decydują się na dziewictwo przez całe życie!

Czy 6 i 7 stycznia 2022 są wolne od pracy? Kiedy wypada Trzech Króli?

Kolęda 2021/2022: Jak się na nią przygotować? Przykładowo, jeśli Wigilia wypadałaby we wtorek, przerwa świąteczna rozpoczęłaby się już w sobotę, 21 grudnia. Natomiast gdyby Nowy Rok wypadł w czwartek, to przerwa potrwałaby aż do niedzieli, 4 stycznia.

Przerwa świąteczna 2021. Kiedy się zacznie i ile potrwa?

Przerwa świąteczna 2021 tradycyjnie rozpocznie się dzień przed Wigilią, 23 grudnia w czwartek. Potrwa z kolei do 2 stycznia, który wypada w niedzielę. To oznacza, że uczniów i studentów czeka 11 dni wolnego.



Dodatkowo, już 6 stycznia - w święto Trzech Króli - wypada kolejny dzień wolny zarówno od szkoły, jak i od pracy. Co za tym idzie, uczniowie i studenci mogą liczyć na wolne również 7 stycznia w piątek.

Reklama

Zdjęcie Przerwa świąteczna i noworoczna to doskonały moment, by nabrać sił na pracę aż do wiosny / 123RF/PICSEL





Zobacz więcej:



Nowe święto państwowe. Czy 27 grudnia będzie wolny od pracy?



Choinka na święta – którą wybrać? Które choinki są bardziej ekologiczne – prawdziwe czy sztuczne