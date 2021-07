Cameron Herrin skazany na 24 lata. Internauci chcą mniejszego wyroku, bo… jest przystojny

Nastolatek w kwietniu 2021 roku usłyszał wyrok. Został skazany na 24 lata pozbawienia wolności. Kara uwzględnia zabicie dwóch osób oraz przekroczenie prędkości. Film z sali sądowej, który ukazuje odczytanie wyroku, od razu stał się popularny w internecie. Zwłaszcza ten fragment, który przedstawia zaskoczenie skazanego.

Internauci chcą zmiany wyroku

Coraz więcej internautów jest za zmianą wyroku lub nawet uniewinnieniem Camerona Harrina. Wszystko przez to, że jest młody i przystojny. To raczej niespotykane, żeby osoba, która spowodowała śmiertelny wypadek była aż tak wspierana przez internautów.



W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się konta, na których są publikowane zdjęcia mężczyzny. Cameron Herrin stał się również popularny na TikToku za sprawą wzruszających filmów, które są publikowane przez wielbicieli.



Przystojny, młody mężczyzna w ich oczach nie wygląda na przestępcę. Ich zdaniem na pewno nie chciał tego zrobić, a 24 lata za kratkami to za wysoki wyrok dla osoby, która ma całe życie przed sobą.



Ładni ludzie mają łatwiej?

Cameron Herrin doprowadził do śmierci dwóch osób. Mimo to w internecie zyskuje coraz większe poparcie. Czy to wszystko przez to, że w oczach internautów jest nie tylko za młody na karę, ale także za atrakcyjny?



W psychologii występuje taki termin jak "efekt aureoli". Opiera się ono na pierwszym wrażeniu. Na jego podstawie przypisujemy cechy osobowościowe. Będą one pozytywne lub negatywne. Wszystko zależy od tego, czy według nas dana osoba jest atrakcyjna, czy nie.



Badania wskazują, że wygląd osoby ma wpływ na sposób jej traktowania. Na przykład wykazano, że pięknej kobiecie lub przystojnemu mężczyźnie przypisuje się inteligencję. Ponadto istnieje przekonanie, że osoby atrakcyjne mogą uzyskać niższy wyrok sądowy.



Czy w przypadku Camerona Herrina również zadziałał efekt aureoli?



