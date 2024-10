Wszechstronność założeń wabi sabi: od herbaty po design wnętrzarski

Wyjaśnienie japońskiej filozofii wabi sabi to nie lada wyzwanie, bowiem ten sposób pojmowania świata zawiera w sobie wiele pierwiastków trudnych do nazwania, nieuchwytnych poza właśnie trwającą chwilą. Gdyby opisać to w jak największym skrócie, wabi sabi to celebracja tego, co tu i teraz i zachwyt nad tym, co niedoskonałe i przemijające, a przy okazji umoszczenie sobie w tym właśnie braku perfekcjonizmu wygodnego gniazdka i podziwianie go, zanim się ulotni. Brzmi tajemniczo? Takie właśnie jest pojmowanie czasu i sztuki w filozofii wabi sabi.

Dobrym przykładem wprowadzania w życie zasad wabi sabi jest japońska ceremonia picia herbaty, i nie chodzi tu o smak herbaty czy sztywne reguły dotyczące jej podawania, a o bycie tu i teraz i celebrację chwili, która przeminie. Przemijanie i ulotność nie są zjawiskami nacechowanymi negatywnie, nie wiążą się też z melancholią, jak w przypadku naszych zachodnich założeń.

Wabi sabi ma zastosowanie nawet podczas ceremonii picia herbaty. Liczy się skupienie na celebracji chwili 123RF/PICSEL

To właśnie pogodzenie się z tym, że wszystko się kończy i niewymuszony zachwyt nad obecną chwilą jest clue wabi sabi. Podobnie jest z nieperfekcyjnością. Zarówno ludzką, jak i tą dotyczącą rzeczy. W myśl japońskiej filozofii dążenie do ideału spala nas i nie pozwala cieszyć się tym, co mamy tu i teraz. Skończone dzieło, dopracowane i bez skaz jest nudne i nie ma w sobie duszy. Dlatego Japończycy cenią sobie ręcznie zrobione naczynia, a wnętrza urządzają, pilnując, by dominowały w nich naturalne materiały: kamień, drewno i papier. Każda "skaza" świadczy o celebracji natury i duchowości. Uszczerbiona filiżanka będzie zachwycać, bo będzie jak nasza niedoskonała forma i dusza. Pochylenie się nad swoją śmiertelnością i osadzenie się w przemijaniu prowadzi nas do zmniejszenia tempa życia i skupieniu się na danej chwili. Rozkwitający wiosenny pąk na wiosnę, czy spadający z drzewa liść wyznaczają ścieżkę, którą należy podążać, by żyć jak najbardziej w zgodzie z naturą i nie wybierać za bardzo w przyszłość, co do której i tak nie mamy pewności, że nadejdzie.

Życiowa filozofia zachwytu nad niedoskonałością

Kultura zachodnia, w której jesteśmy wychowani, nie sprzyja delektowaniu się chwilą, ważniejsze jest snucie planów i dążenie do perfekcji we wszystkim, co robimy. A jeśli wprowadzimy, choć część założeń wabi sabi, komfort i jakość naszego życia ulegną znacznej poprawie. Warto więc wziąć sobie do serca japońskie odpuszczenie i zaakceptowanie swoich wad. Zmieniając do nich podejście i traktując je jako unikatowość, którą warto celebrować, pozbędziemy się presji i sztucznie nadmuchiwanej bańki oczekiwań. Wspólne spędzanie czasu przy posiłku, dbanie o detale takie jak ułożenie kwiatów w wazonie czy pochylenie się nad skazą w drewnie, z którego wykonany został stół - trwanie w takich chwilach i wypełnienie ich sobą w pełni jest esencją wabi sabi. "Tu i teraz, tak jak jest" - zanurzenie w świecie bez idealizowania go i docenienie chwili, którą mamy odpręża, wycisza i ściąga z nas stres. Skupienie się na prostocie - Japończycy bardziej docenią niedokończone dzieła, niż skończone, uznane za "idealne". Tam, gdzie jest jeszcze miejsce dla odbiorcy, tam jest przestrzeń dla wlania nowego życia.

Warto zwolnić i pogodzić się ze starzeniem, nie otaczać się wielobarwnymi dodatkami, a stworzyć fundamenty zgodnie z zasadami prostoty i uznania dla naturalności. W tym, że wszystko kiedyś ma swój kres warto dojrzeć ukojenie i ulgę, a nie tylko smutek i żal. Dzięki temu osiągniemy tzw. "zen" znany w buddyzmie.

Stosuj te zasady, a ukoisz swoje życie

Odpuść sobie i innym - wszyscy jesteśmy tu tylko przez jakiś czas, nie warto poświęcać go na ciągły bieg i stres ku doskonałości. Twoje wady są twoimi zaletami - jesteś unikatowy, a nie wybrakowany, spójrz na swoje niedoskonałości jak na dzieło, które ma w sobie duszę. Zachwyć się chwilą - skup się na doznaniach: oddechu, odgłosie deszczu, smaku pitego napoju, smaku jedzenia, rozmowie. Bądź tylko tu i teraz, nie wybiegaj w przyszłość. Żyj zgodnie z naturą - dostrzegaj piękno w opadających liściach i kwitnących kwiatach, dopasowuj harmonię natury do swojego tempa życia. Gdy nadchodzi wiosna, budź się do życia, a gdy jesień - zwolnij i poświęć czas na samorozwój. Nie zagracaj przestrzeni - zrezygnuj z dużej ilości ozdób, figurek, światełek, które mogą przytłaczać. Postaw na przestrzeń, którą będziesz mogła wypełnić... sobą. Dostrzegaj piękno w przedmiotach - jeśli będziesz, jak Japończycy, doceniać rękodzieło, dbać o nie i korzystać z przedmiotów, które mają duszę, otworzysz umysł także na akceptację ludzkich skaz, które nie są niczym złym, a z czasem zauważysz, że ubogacają nas jako ludzi.

W myśl japońskiej filozofii dążenie do ideału spala nas i nie pozwala cieszyć się tym, co mamy tu i teraz 123RF/PICSEL

Kompozycje kwiatowe powinny być dopasowywane do charakteru i stylu aranżacyjnego wnętrza Newseria Lifestyle/informacja prasowa