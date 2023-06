Katarzyna Bosacka i "paragon grozy"

Życie i styl ZZM w Krakowie apeluje w kwestii Zakrzówka. Opublikowano szokujące zdjęcia Szalejąca inflacja niepokoi Polaków. Rosną ceny rachunków, czynszów i cen w sklepach. Wielu w związku z tym musi zacisnąć pasa, ale nie brakuje osób, które mimo to nie wyobrażają sobie nie wyjechać na wakacje. Ceny zarówno w górach, jak i nad morzem biją wszelkie rekordy i nie da się ukryć, że tegoroczny urlop będzie znacznie droższy niż ten w 2022 roku. Mimo że wielu ma tę świadomość, to nie kryją zdziwienia, widząc ceny niektórych usług. Przekonała się o tym pewna turystka wypoczywająca nad Bałtykiem.

Katarzyna Bosacka za pośrednictwem mediów społecznościowych doradza nie tylko w kwestii świadomego robienia zakupów, oszczędzania i czytania składów. Dzieli się tam również informacjami nadesłanymi przez obserwatorów. Tym razem na jej instagramowym profilu pojawił się "paragon grozy" znad morza.

Ceny nad Bałtykiem. "Prawie 20 zeta za 1 pyrę"

Katarzyna Bosacka właśnie opublikowała nowy post na Instagramie i przekazała, że dostała już pierwsze wiadomości dotyczące cen na wakacjach. "Pani Katarzyna odpoczywająca z synkiem w Darłówku przysłała do mnie zdjęcie kręconego ziemniaka (sztuk: 1), którego kupiła swojemu dziecku. Zapłaciła za to "cudo" aż 17 zł!!! Prawie 20 zeta za 1 pyrę! Cena zwala z nóg" - napisała dziennikarka.

Na reakcje internautów nie trzeba było czekać. "Cena jest irracjonalna, ale póki są nabywcy, nic się nie zmieni. Przypominam, że to popyt kształtuje podaż", "My jesteśmy w Mielnie i zapłaciliśmy za takiego ziemniaka dokładnie 20 zł", "Brak słów"" - pisali zaskoczeni.

Nie zabrakło jednak głosów osób, które podkreśliły, że cena wynika z wysokich kosztów prądu i innych opłat, które ponoszą sprzedawcy. "To nie surowy ziemniak za 17 zł, tylko ktoś go przywiózł, umył, pokroił, upiekł w 30-stopniowym upale, dał na patyk, przyprawił. Nie chcesz, nie kupuj", "To, że ziemniak jest tak drogi, to też nie jest wina sprzedawcy niestety" - czytamy pod instagramowym postem.

