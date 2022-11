Ceny rogali świętomarcińskich zwalają z nóg. W tym roku biją rekordy

Rogale świętomarcińskie

W Poznaniu od lat hucznie obchodzony jest Dzień Świętego Marcina, który wypada 11 listopada. W związku z tym przygotowywane są rogale świętomarcińskie, które niemal po brzegi są wypełnione masą z białego maku oraz bakalii.

Zazwyczaj ich waga waha się od 200 do 250 g, a ich kształt jest zbliżony do podkowy. Rogale świętomarcińskie są przygotowywane z ciasta półfrancuskiego, a ich wierzch jest przyozdabiany lukrem oraz orzechami. W tym roku nie da się nie zauważyć, że ich ceny poszybowały.

Te przysmaki coraz częściej pojawiają się także w cukierniach w innych zakątkach kraju. Trzeba jednak podkreślić, że te certyfikowane są wypiekane tylko w Poznaniu oraz niektórych powiatach w Wielkopolsce.

Reklama

Zdjęcie Rogale świętomarcińskie są niemal po brzegi wypełnione masą z białego maku oraz bakalii / Jakub Walasek/REPORTER / East News

Ile kosztują rogale świętomarcińskie?

Rogale świętomarcińskie to wyjątkowy przysmak, który jest sprzedawany na wagę. Jego ceny zazwyczaj nie są niskie, ale w tym roku ze względu na szalejącą inflację jest drożej, niż przypuszczano.

Pojawiają się one w cukierniach już we wrześniu, ale to w listopadzie cieszą się największym zainteresowaniem. Im bliżej Dnia Świętego Marcina, tym ceny znacznie wyższe. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", dwa miesiące temu w jednym z najdroższych lokali w Poznaniu cena za kilogram wynosiła aż 129 zł. W listopadzie podskoczyła jednak do 137 zł. Oznacza to, że jeden rogal świetomarciński kosztuje ponad 30 zł.

W niektórych cukierniach można jednak kupić rogale świętomarcińskie znacznie taniej. Dość często ceny za kilogram nie przekraczają 60 zł, a więc w zależności od wagi jeden rogal kosztuje mniej więcej kilkanaście złotych.

***

Zobacz także:

Wielkie zmiany w legitymacjach dla emerytów i rencistów. ZUS szykuje nowe dokumenty

Czy 11 listopada można jeść mięso? Biskupi podjęli decyzje