Każdego dnia na naszej planecie rozgrywają się zjawiska, o których istnieniu większość ludzi nie ma pojęcia. To wydarzenia tak niezwykłe, że nawet najbardziej bujna wyobraźnia mogłaby nie podsunąć nam ich obrazu. W tym quizie czekają na ciebie pytania o fenomenach przyrodniczych, które potrafią wprawić w osłupienie, o zwierzętach zachowujących się tak nietypowo, że mogłyby być bohaterami kreskówek, oraz o faktach naukowych, które na pierwszy rzut oka brzmią jak opowieści z gatunku fantasy. Niektóre ciekawostki będą wydawały się absurdalne, inne wywołają głośne "wow!", a wszystkie pokażą, jak niezwykłym miejscem jest Ziemia.