"Żywopłot czterech pór roku"

Takim hasłem bywa opisywany żywopłot z derenia białego (Cornus alba). Prezentuje się znacznie ciekawiej od spowszedniałych żywotników, ponieważ zmienia się wraz z następującymi po sobie porami roku.

Wiosną krzew pokrywa się drobnymi, białymi kwiatami, dając jednoznaczny sygnał, że zimowe chłody i znoje są już za nami. Latem zamienia się w ścianę zieleni o intensywnym odcieniu. Z kolei jesienią dereń biały przebarwia się licznymi odcieniami różu, czerwieni, purpury. Mimo że zrzuca liście na zimę, nadal zdobi przestrzeń czerwonymi pędami.

Zalety żywopłotu z derenia

Dereń biały to doskonały wybór na żywopłot, zarówno formowany, jak i naturalny. Jego ogromnym atutem jest szybki wzrost, dzięki czemu w krótkim czasie można uzyskać gęstą barierę. Dobrze znosi przycinanie, więc jego formowanie nie przysparza problemów. Jako krzew odporny na mróz sprawdza się świetnie w polskich warunkach klimatycznych. Nie jest wymagający, dobrze radzi sobie na różnych glebach i stanowiskach. Niestraszne mu również zanieczyszczenia.

Wiosną pojawią się urocze kwiaty 123RF/PICSEL

Dereń biały jako alternatywa dla tui - czy to dobry pomysł?

Choć żywotniki przez pewien czas znajdowały się na szczytach list ogrodniczych przebojów, coraz częściej podkreśla się ich ograniczenia. Są wrażliwe na suszę, podatne na choroby grzybowe, a ich jednolity wygląd może być dla niektórych zbyt monotonny.

Dereń okazuje się znakomitym zamiennikiem, ponieważ tworzy naturalny żywopłot o różnorodnej prezencji. Przyciąga pożyteczne owady oraz ptaki, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. Lepiej znosi zmienne warunki atmosferyczne i jest bardziej odporny na choroby. Nie wymaga intensywnej pielęgnacji ani stosowania nadmiernej ilości środków ochrony roślin.

Żywopłot łatwy w uprawie

Czas przeanalizować wymagania derenia białego. Dekoracyjna roślina wcale nie jest kapryśna, ale warto znać jej podstawowe potrzeby, aby rozwijała się bez zarzutu.

Dereń biały najlepiej radzi sobie na stanowiskach słonecznych i półcienistych . Im więcej słońca, tym ładniej przebarwiają się liście jesienią.

Preferuje gleby żyzne i lekko wilgotne , ale poradzi sobie także na słabszych podłożach.

Młode rośliny trzeba regularnie podlewać, ale starsze okazy wykazują się dużą odpornością na suszę.

Przycinanie wczesną wiosną pobudza wzrost nowych, kolorowych pędów.

Wczesną wiosną warto nawozić derenia kompostem lub preparatem wieloskładnikowym bogatym w azot, potas i fosfor.

Kiedy sadzić dereń biały na żywopłot? Najlepsze terminy

Wyróżnić można dwie daty, które sprzyjają pracy w ogrodzie. Dereń na żywopłot sadzić można wczesną wiosną, kiedy gleba nie jest już zmarznięta, a rośliny zyskują cały sezon na ukorzenienie się. Dobrym terminem jest także przełom lata i jesieni. Niecierpliwi ogrodnicy mogą rozpocząć pracę już pod koniec sierpnia.

Przy sadzeniu zaleca się zachować odstęp ok. 60-80 cm między krzewami, aby stworzyć gęsty, zwarty żywopłot. Młode rośliny po posadzeniu warto skrócić o 1/3 długości. Dzięki temu będą ładnie zagęszczać się u samej podstawy. Dbaj o to, by gleba wokół sadzonek byle stale lekko wilgotna.

