Prędko nie zatęsknisz za tujami. Ten żywopłot rośnie szybko i jest odporny na choroby
Szukasz rośliny na żywopłot, która szczelnie odgrodzi ogród od świata zewnętrznego, a do tego nie będzie trudna i wymagająca w uprawie. Jednocześnie wzbraniasz się przed sadzeniem żywotników, które jakiś czas temu opanowały polskie parki i przydomowe przestrzenie. Istnieje atrakcyjna i funkcjonalna alternatywa, dzięki której ogród przez cały rok będzie prezentować się zjawiskowo.
Spis treści:
"Żywopłot czterech pór roku"
Takim hasłem bywa opisywany żywopłot z derenia białego (Cornus alba). Prezentuje się znacznie ciekawiej od spowszedniałych żywotników, ponieważ zmienia się wraz z następującymi po sobie porami roku.
Wiosną krzew pokrywa się drobnymi, białymi kwiatami, dając jednoznaczny sygnał, że zimowe chłody i znoje są już za nami. Latem zamienia się w ścianę zieleni o intensywnym odcieniu. Z kolei jesienią dereń biały przebarwia się licznymi odcieniami różu, czerwieni, purpury. Mimo że zrzuca liście na zimę, nadal zdobi przestrzeń czerwonymi pędami.
Zalety żywopłotu z derenia
Dereń biały to doskonały wybór na żywopłot, zarówno formowany, jak i naturalny. Jego ogromnym atutem jest szybki wzrost, dzięki czemu w krótkim czasie można uzyskać gęstą barierę. Dobrze znosi przycinanie, więc jego formowanie nie przysparza problemów. Jako krzew odporny na mróz sprawdza się świetnie w polskich warunkach klimatycznych. Nie jest wymagający, dobrze radzi sobie na różnych glebach i stanowiskach. Niestraszne mu również zanieczyszczenia.
Dereń biały jako alternatywa dla tui - czy to dobry pomysł?
Choć żywotniki przez pewien czas znajdowały się na szczytach list ogrodniczych przebojów, coraz częściej podkreśla się ich ograniczenia. Są wrażliwe na suszę, podatne na choroby grzybowe, a ich jednolity wygląd może być dla niektórych zbyt monotonny.
Dereń okazuje się znakomitym zamiennikiem, ponieważ tworzy naturalny żywopłot o różnorodnej prezencji. Przyciąga pożyteczne owady oraz ptaki, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. Lepiej znosi zmienne warunki atmosferyczne i jest bardziej odporny na choroby. Nie wymaga intensywnej pielęgnacji ani stosowania nadmiernej ilości środków ochrony roślin.
Żywopłot łatwy w uprawie
Czas przeanalizować wymagania derenia białego. Dekoracyjna roślina wcale nie jest kapryśna, ale warto znać jej podstawowe potrzeby, aby rozwijała się bez zarzutu.
- Dereń biały najlepiej radzi sobie na stanowiskach słonecznych i półcienistych. Im więcej słońca, tym ładniej przebarwiają się liście jesienią.
- Preferuje gleby żyzne i lekko wilgotne, ale poradzi sobie także na słabszych podłożach.
- Młode rośliny trzeba regularnie podlewać, ale starsze okazy wykazują się dużą odpornością na suszę.
- Przycinanie wczesną wiosną pobudza wzrost nowych, kolorowych pędów.
- Wczesną wiosną warto nawozić derenia kompostem lub preparatem wieloskładnikowym bogatym w azot, potas i fosfor.
Kiedy sadzić dereń biały na żywopłot? Najlepsze terminy
Wyróżnić można dwie daty, które sprzyjają pracy w ogrodzie. Dereń na żywopłot sadzić można wczesną wiosną, kiedy gleba nie jest już zmarznięta, a rośliny zyskują cały sezon na ukorzenienie się. Dobrym terminem jest także przełom lata i jesieni. Niecierpliwi ogrodnicy mogą rozpocząć pracę już pod koniec sierpnia.
Przy sadzeniu zaleca się zachować odstęp ok. 60-80 cm między krzewami, aby stworzyć gęsty, zwarty żywopłot. Młode rośliny po posadzeniu warto skrócić o 1/3 długości. Dzięki temu będą ładnie zagęszczać się u samej podstawy. Dbaj o to, by gleba wokół sadzonek byle stale lekko wilgotna.