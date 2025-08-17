Dlaczego powstają żylaki?

Żylaki są objawem przewlekłej niewydolności żylnej. Ich bezpośrednią przyczyną jest nieprawidłowa praca zastawek żylnych lub słabe ściany naczyń krwionośnych. Żyły poszerzają się, wydłużają i skręcają, co widoczne jest jako uwypuklenie pod skórą.

Nieleczone żylaki mogą skutkować nasileniem takich objawów jak:

ból w kończynie dolnej,

mrowienie,

skurcze mięśni,

trudności w poruszaniu się.

W konsekwencji mogą doprowadzić także do pęknięcia, owrzodzenia czy zapalenia żyły.

Bóle stawów, problem ze zmianą pozycji oraz żylaki mogą wynikać z niedoboru kolagenu w organizmie 123RF/PICSEL

Wśród najważniejszych czynników predysponujących do powstawania żylaków naukowcy wskazują genetykę. Jeśli u rodziców istniał problem żylaków, u dzieci może również on wystąpić nawet przed 40. rokiem życia. Ponadto na żylaki narażone są kobiety w ciąży, osoby otyłe i wykonujące prace wymagające długotrwałego przebywania w jednej pozycji siedzącej lub stojącej.

Rola nawodnienia w profilaktyce i łagodzeniu objawów

Nie ma jednoznacznych badań, które potwierdziłyby rolę prawidłowego nawodnienia w profilaktyce żylaków. Jednak pośrednio może to być istotnym czynnikiem wpływającym na ich wystąpienie. Przewlekłe odwodnienie bowiem doprowadza do zmian w gospodarce wodno-elektrolitowej. Mała ilość spożywanych płynów powoduje, że krew gęstnieje i zwiększa się jej lepkość, a tym samym rośnie ryzyko zakrzepicy. Obciąża także naczynia krwionośne i prowadzi stanów zapalnych oraz zaburzeń pracy serca.

Picie przynajmniej dwóch litrów wody dziennie wspiera układ krążenia, uelastycznia żyły i rozrzedza krew, co jest korzystne w kontekście profilaktyki żylaków, a także łagodzenia ich objawów. Należy również pamiętać, że dzienne spożycie warto dopasować do aktualnych potrzeb. Upał czy wysoka aktywność fizyczna zwiększa zapotrzebowanie organizmu na płyny.

Napoje wspierające zdrowie żył

Sama woda jest istotna dla zachowania zdrowego układu krążenia, jednak niektóre substancje wykazują pozytywne działanie na żyły, co może jeszcze skuteczniej pomóc w profilaktyce żylaków. Należą do nich:

witamina C - wzmacnia naczynia krwionośne,

rutyna - wzmacnia naczynia krwionośne, działa przeciwzapalnie, poprawia krążenie,

diosmina - badania opublikowane w - badania opublikowane w czasopiśmie "Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders" potwierdzają skuteczność diosminy z hesperydyną w łagodzeniu objawów niewydolności żył i redukcji obrzęków;

przeciwutleniacze - poprawiają funkcjonowanie śródbłonka naczyń krwionośnych, działają przeciwzapalnie.

Do swoje diety warto zatem wprowadzić nie tylko odpowiednią ilość wody, ale także takie napoje jak:

napar z rozmarynu - źródło diosminy. Aby go przygotować, wystarczy zalać suszony lub świeży rozmaryn wrzątkiem i pozostawić pod przykryciem na 5-15 minut;

sok z granatu i cytrusów - bogate źródło witaminy C i przeciwutleniaczy. Najlepiej sięgać po świeżo wyciskany bez dodatku cukru;

zielona herbata - źródło przeciwutleniaczy głównie z grupy katechin, które wzmacniają naczynia krwionośne.

L-teanina występuje niemal wyłącznie w liściach herbaty, zwłaszcza zielonej 123RF/PICSEL

W prewencji żylaków liczy się jednak działanie kompleksowe obejmujące zmiany w diecie i stylu życia. Samo dbanie o nawodnienie i wprowadzenie korzystnych dla układu krwionośnego napojów może być niewystarczające.

Czego unikać do picia, gdy ma się żylaki?

Niektóre napoje wykazują wyjątkowo szkodliwe działanie na układ krwionośny. Należą do nich m.in. alkohol, napoje z kofeiną i napoje słodzone, po które bardzo często sięgamy w poszukiwaniu orzeźwienia. Kofeina zawarta między innymi w kawie czy alkohol powodują wzrost ciśnienia krwi, co przy słabych naczyniach krwionośnych może nieść przykre konsekwencje.

Badania, których wyniki opublikowano w "American Journal of Clinical Nutrition", wykazują, że osoby pijące więcej niż dwa razy w tygodniu słodkie napoje miały podwyższone ryzyko wystąpienia chorób układu krwionośnego niezależnie od poziomu aktywności fizycznej. Pamiętajmy, że do napojów tych zaliczane są nie tylko Coca-cola czy Pepsi, ale także piwa bezalkoholowe, lemoniady i koktajle owocowe.

Co jeszcze wspomaga profilaktykę żylaków?

W profilaktyce żylaków bardzo dużą rolę odgrywa zdrowy styl życia z regularną aktywnością fizyczną i zdrową, zbilansowana dietą. Należy przede wszystkim dbać o prawidłową masę ciała i redukcję cholesterolu. Ponadto chcąc uchronić się przed żylakami:

wzbogać dietę w przeciwutleniacze i błonnik znajdujące się między innymi w warzywach i owocach. Pomagają wzmocnić naczynia krwionośne i obniżyć cholesterol;

zadbaj o regularny ruch - pomoże nie tylko utrzymać prawidłową wagę, ale także wzmocni cały układ krwionośny;

Zadbaj o regularny ruch 123RF/PICSEL

staraj się robić przerwy w pracy i zmieniać pozycję, a po pracy odpoczywaj z nogami uniesionymi do góry;

unikaj butów na wysokim obcasie i obcisłych ubrań.

Profilaktyka żylaków jest szczególnie ważna u osób predestynowanych genetycznie do wystąpienia niewydolności żył.

