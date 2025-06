Cholesterol szaleje? Do obiadu wlej łyżeczkę "czarnego złota"

Ocet balsamiczny może stanowić dodatek smakowy m.in. do sałatek, marynat, sosów i wielu posiłków, w tym również do deserów. Ocet balsamiczny powstaje z gotowanego moszczu winogronowego, a więc soku wyciśniętego z tych owoców. Gdy sok odpowiednio zgęstnieje, przelewany jest do drewnianych beczek, w których fermentuje i dojrzewa.