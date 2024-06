Chorwacki meteorolog Zoran Vakula na łamach "Jutarnji list" poinformował w sobotę, że tegoroczne lato nad Adriatykiem będzie niesamowicie gorące, a wręcz "piekielne" . Bardzo wysoka temperatura i brak deszczu sprawią, że w całym kraju wzrośnie ryzyko wystąpienia suszy , a to niestety sprzyja pojawieniu się ewentualnym pożarom .

Do walki z żywiołem przeznaczono nawet 3 mln euro więcej, niż przed rokiem, podnosząc m.in. wynagrodzenie sezonowych strażaków do 660 euro - o czym informuje PAP. To pokazuje, że chorwackie władze bardzo poważnie traktują ryzyko pojawienia się pożarów na skutek suszy.