Pierwszym krokiem do upragnionego wypoczynku na plaży jest podróż. Najwygodniejszym i najszybszym sposobem transportu jest samolot. Z wielu lotnisk w Polsce tanimi liniami lotniczymi możemy dostać się bez przesiadek do Puli, Zadaru, Dubrownika, Splitu. Ceny biletów lotniczych rozpoczynają się już od 337 złotych w obie strony, a sam lot z Krakowa do Zadaru trwa godzinę i 30 minut. Za lot w tym samym terminie z Krakowa do Gdańska zapłacimy w obie strony od 397 złotych, zaś z Rzeszowa będzie to koszt 436 złotych.



Dla jednej osoby lub pary samolot będzie najkorzystniejszym wyborem 123RF/PICSEL

Alternatywną formą podróży mogą być pociągi — w tym przypadku cena biletu zależy od odległości. Na najdłuższej możliwej trasie, czyli z Przemyśla do Kołobrzegu bilet można kupić już od 103 złotych, a podróż potrwa ponad 11 godzin i wymaga jednej przesiadki, czyli za 206 złotych w obie strony. Z Krakowa do Gdańska możemy dostać się bez przesiadek nawet w niespełna 5 godzin, ale będzie nas to kosztowało przynajmniej 185 złotych, co oznacza 370 złotych w obie strony, chyba że zdecydujemy się na dłuższy przejazd (co najmniej 7 godzin) z przesiadką, wówczas do celu możemy dotrzeć nawet za 87 złotych. Ceny dotyczą biletów normalnych w drugiej klasie bez ulg i innych promocji.

Ceny biletów autobusowych z najdalszych zakątków Polski na Wybrzeże zaczynają się od 160 złotych, a podróż trwa kilkanaście godzin.

Natomiast jadąc z Krakowa do Gdańska samochodem, trzeba liczyć się z kosztem około 776 złotych (przy cenie benzyny 6,52 za litr) w obie strony plus koszty przejazdów autostradami. Ci, którzy zdecydują się na podróż samochodem z Krakowa do Zadaru, za benzynę zapłacą około 1432 złotych w obie strony, plus dodatkowe koszty winiet i autostrad w poszczególnych krajach.

Podróż samochodem to wciąż jeden z najczęściej wybieranych przez polskich turystów sposobów na dotarcie do Chorwacji 123RF/PICSEL

Hostele, apartamenty czy wille?

Cena, jaką zapłacimy za nocleg, zależeć będzie od standardu oraz lokalizacji. Za tygodniowy pobyt w hostelu w centrum Gdańska, gdzie otrzymamy własne łóżko w pokoju wieloosobowym, zapłacimy od około 480 nawet do 970 złotych. Decydując się na pokój w dobrym standardzie, ale z dala od centrum należy liczyć się z kosztem od 1400 złotych w górę. Natomiast wynajem apartamentu w dobrej lokalizacji kosztuje od 3 do 5 tysięcy złotych. W obiektach o wyższym standardzie i tych położonych tuż nad morzem cena za siedmiodniowy pobyt może wynieść nawet od 8 do 13 tysięcy złotych.



Łeba 123RF/PICSEL

Ceny noclegów w Chorwacji w tym samym terminie, czyli na początku lipca dla jednej osoby na siedem dni w Zadarze czy Splicie rozpoczynają się od 900 złotych w pokoju wieloosobowym i wraz ze standardem rosną, dochodząc nawet do 11 - 13 tysięcy złotych. Wynajmem luksusowej willi to koszt 17 - 18 tysięcy złotych. Nieco taniej jest w Puli, gdzie można spędzić tydzień już za 760 złotych (pokój wieloosobowy), natomiast nocleg w hotelu pięciogwiazdkowym to koszt 10 tysięcy złotych, a luksusowa willa kosztuje około 14 - 16 tysięcy złotych.



Chorwacja przyciąga turystów krajobrazem, słoneczną pogodą i pysznym jedzeniem, a także krystalicznie czystymi wodami oraz architekturą 123RF/PICSEL

Owoce morze czy własna kuchnia?

Wyżywienie to kolejna kwestia, jaką należy wziąć pod uwagę podczas wakacji. Posiłki możemy gotować sobie samodzielnie — wówczas ponosimy koszty zakupów. Natomiast ci, którzy chcą mieć także urlop od gotowania, muszą liczyć się ze znacznym uszczupleniem portfela. Według menu w popularnych, turystycznych miejscach nad Bałtykiem za kawę trzeba będzie zapłacić od 9 nawet do 17 złotych, natomiast ryba z pieca kosztuje około 13 - 20 złotych za 100 gramów. Zakładając, że porcja to około 200 gramów ryby, dodając frytki, surówkę i napój — średnio za obiad nad morzem zapłacimy od 45 złotych wzwyż.



Ryba i frytki nad morzem smakują lepiej 123RF/PICSEL

W Chorwacji sytuacja przedstawia się w podobny sposób. Najtańszy obiad w menu większości restauracji to cevapi z dodatkami, którego ceny zaczynają się od 50 złotych, choć najczęściej jest to już 60 - 68 złotych. Będąc nad Adriatykiem, warto spróbować owoców morza — solidna porcja kalmarów z frytkami i sosem, a do tego napój to kwota od 83 złotych w górę, choć w większości miejsc tego typu dania kosztują 90 - 100 złotych. Nie samym obiadem człowiek żyje, robiąc zakupy śniadaniowo-kolacyjne (woda, chleb, ajvar, kajmak, pomidory) w popularnym chorwackim markecie zapłacimy około 32 - 40 złotych.

Tygodniowy pobyt w Chorwacji dla jednej osoby to koszt średnio około 2 500 - 3500 złotych (nie licząc atrakcji, pamiątek i innych przyjemności, ale też nie wybierając najtańszych opcji i żywiąc się w restauracjach). Natomiast wakacje nad Bałtykiem prezentują się niewiele taniej, bo za pobyt zapłacimy około 1900 - 2900 złotych.



