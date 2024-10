Ciche godziny w sklepach. Miały pomóc szczególnej grupie klientów, docenili je wszyscy

Ciche godziny to stosunkowo nowa inicjatywa w polskich marketach, skierowana głównie do osób ze spektrum autyzmu. Okazuje się jednak, że pomysł stworzenia spokojniejszego i mniej stresującego środowiska w sklepach zyskał dużą aprobatę także wśród innych klientów. Wiele osób chciałoby, aby wprowadzenie cichych godzin stało się standardem na co dzień, argumentując, że brak dźwięków wpływa korzystnie na ich samopoczucie i komfort podczas zakupów.