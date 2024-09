Lidl rezygnuje z łańcuszków. Klienci wreszcie odetchną?

Wchodzisz do popularnego marketu, rozglądasz się za wózkiem, do którego masz zamiar wkładać swoje zakupy i okazuje się, że nie posiadasz przy sobie monety, która jest niezbędna do zwolnienia z niego blokady? Lidl postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i wprowadza właśnie istotne zmiany w swoich sklepach.