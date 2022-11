Kim była Clara Germany Cele? Dziewczynka, która sprzymierzyła się z diabłem

Clara Germany Cele miała zaledwie 16 lat, gdy wydarzyło się coś, co zmieniło całe jej późniejsze życie. Przyszła na świat w 1890 roku w Afryce.

Gdy uczęszczała do szkoły św. Michała w Natal w Południowej Afryce w 1906 roku wydarzyło się coś niesłychanego, gdy pewnego dnia dziewczynka, wówczas 16-letnia, odmawiała modlitwę.

Tabliczka ouija: Niewinna zabawa otworzyła wrota do piekieł? Clara Germany Cele była zrównoważoną dziewczynką o głębokiej wierze. Tym bardziej dziwi fakt, że podczas spowiedzi wyznała niespodziewanie, że... zawarła pakt z diabłem.

Słowa zszokowały spowiednika, a na rzekome efekty opętania przez szatana nie trzeba było długo czekać.

Z relacji, którą spisywała tamtejsza zakonnica wynika, że opętanie miało się ujawnić najpierw poprzez mówienie przez 16-latkę różnymi językami, których wcześniej się nie uczyła.

Później pojawił się u niej dar jasnowidzenia i znała losy osób, zupełnie jej obcych. Gdy pojawiały się w jej otoczeniu przedmioty pokropione wodą święconą, wydawała niestworzone dźwięki, które przypominały wycie potwora lub zwierzęcia. Siostry zakonne nazywały je "dźwiękami piekielnego chóru".

Stawała się także wówczas agresywna i nawet dopuszczała się rękoczynów względem sióstr zakonnych i mimo szczupłej, delikatnej budowy ciała, wykazywała niespotykaną siłę.

Wpadała także w swego rodzaju odrętwienie, z którego nie mogła się wybudzić. Pojawiły się także przesłanki o lewitowaniu nastolatki zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Clara Germany Cele i jej egzorcyzmy. O nastolatkę walczyli duchowni

W tym czasie, obserwując zachowania dziewczyny, wykluczono na ile to możliwe choroby psychiczne. Dlatego też wyznaczono dwóch duchownych do odprawienia egzorcyzmów, by uwolnić Clary Germany Cele od szatana, który ich zdaniem ją opętał.

Ks. Mansueti oraz ks. Erazm podjęli się zadania oczyszczenia duszy Clary w wyniku czego jeden z nich omal sam nie stracił życia.

W trakcie rytuału opętana dziewczyna miała dusić księdza jego własną stułą. Podczas egzorcyzmów prócz agresji, nastolatka lewitowała, co miało przerazić duchownych, ale mimo to nie poddali się i przeprowadzali proces dalej.

Egzorcyzmy te trwały dwie doby, ale finalnie stwierdzono sukces. Clara Germany Cele została uznana za ozdrowioną i gdyby nie dalsza część historii można by było mówić o cudzie i dowodzie na istnienie szatana.

Niespodziewana śmierć Clary Germany Cele. Co było powodem?

Po egzorcyzmach Clara cieszyła się zdrowiem i wróciła do dawnego życia sprzed opętania. Jednak myśl o opętaniu bardzo ją dręczyła i starała się żyć jeszcze bardziej pobożnie, niż przed tym zdarzeniem.

Niespodziewanie w 1912 roku Clary Germany Cele zmarła na zawał serca. W wieku zaledwie 22 lat zawał serca jest dość rzadką przyczyną zgonu.

To także powód do powątpiewania w słuszność egzorcyzmów. Dziś, wiele lat po tym zdarzenia istnieją głosy, że dziewczyna była jednak ciężko chora, a w tamtych latach w Afryce nie było świadomości istnienia wielu schorzeń.

Dodatkowo przekazy o lewitowaniu mogą być wymysłem osób uczestniczących w egzorcyzmach, zwłaszcza że nie stwierdził tego nikt spoza Kościoła.

