Ksiądz Rafał Główczyński, znany na TikToku jako "Ksiądz z osiedla" to duchowny, który za pomocą młodzieżowej platformy spełnia swoje powołanie. Jego konto obserwuje prawie 100 tysięcy użytkowników tej aplikacji, a wszystkie jego filmiki zostały łącznie polubione niemal 2 miliony razy. Swobodne podejście księdza do życia i wiary sprawia, że wielu młodych ludzi chętnie go ogląda. Jednakże jego filmy często wywołują skrajne emocje.

Kilka dni temu na jego profilu na TikToku pojawiło się zaskakujące nagranie, na którym ksiądz wystąpił razem z dziewicą konsekrowaną. Oboje tańczą i wesoło podskakują. Filmik obejrzało już niemalże 860 tysięcy osób, przez co stał się jednym z najpopularniejszych nagrań "Księdza z osiedla" w ostatnim czasie.

“Proszę księdza czy to wypada?" Widzowie są zaskoczeni

Na komentarze internautów nie trzeba było długo czekać. Użytkownicy TikToka byli zaskoczeni sytuacją. Pojawiło się wiele głosów, dotyczących tego, że zachowanie księdza jest niestosowne w kontekście trwającego obecnie Wielkiego Postu.

Proszę księdza, z całym szacunkiem, ale post jest.

Tańce w poście? Proszę księdza czy to wypada?

To ma być ksiądz? Ja mam inne wyobrażenia...

Niektórym użytkownikom bardzo spodobało się nagranie, a w komentarzach chwalą oni księdza, za dystans oraz luźne podejście.

Cieszę się, że są księża z takim nowoczesnym podejściem, mimo że jestem niewierząca napisała jedna z internautek.

Ksiądz nie odniósł się jeszcze do żadnego z komentarzy. Na nagraniu zachęcił jednak do zadawania pytań, na które odpowie w filmie na YouTube. Na ten moment nie ukazało się jeszcze żadne wideo na jego kanale.

Zaślubiny z Jezusem. Kim są dziewice konsekrowane?

Dziewica konsekrowana to kobieta, która w obecności biskupa diecezjalnego składa śluby czystości. Jako symbol swojej decyzji, a także zaślubin z Jezusem dostaje specjalną obrączkę.

W Kodeksie prawa kanonicznego możemy znaleźć zapis, w którym Kościół jasno zdefiniował "stan dziewic" następująco:

“Do wspomnianych form życia konsekrowanego dochodzi stan dziewic, które - wyrażając święty zamiar gruntowniejszego naśladowania Chrystusa - są Bogu poświęcone przez biskupa diecezjalnego według zatwierdzonego obrzędu liturgicznego, zostają zaślubione mistycznie Chrystusowi, Synowi Bożemu, i przeznaczone na służbę Kościołowi".

Na zostanie dziewicą konsekrowaną może zdecydować się każda kobieta należąca do Kościoła katolickiego, która ukończyła 25 lat, nigdy nie zawarła małżeństwa lub nie żyła jawnie w "stanie przeciwnym czystości". Obecnie w Polsce takich kobiet jest ponad 350, a najwięcej z nich składało przysięgę w diecezji krakowskiej. Pierwszą Polką była Zofia Prochownik, która przyjęła śluby czystości w 1991 roku.

