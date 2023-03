Tiktoker przypomniał, jak wyglądało życie za czasów PRL-u. Nagranie jest hitem w sieci

TikTok jest ostatnimi czasy bardzo na czasie. Platforma ta zrzesza mnóstwo internautów, którzy dzielą się tam chętnie swoimi zainteresowaniami, zdradzają niezawodne triki i rozwiązania wielu technicznych problemów, dzielą się doświadczeniami i pokazują też nierzadko sentymentalne treści z dzieciństwa. Coraz większą popularnością w sieci cieszą się ostatnio materiały przypominające codzienność sprzed kilkudziesięciu lat - a mianowicie czasów PRL-u. Ostatnio jedno takie nagranie zyskało ogromną popularność.

Internauci wspominają czasy PRL-u

Okres PRL-u w Polsce budzi skrajne emocje. Niektórzy chętnie wracają wspomnieniami do tamtym czasów, kolekcjonują starodawne meble, dodatki, serwisy kawowe i inne rzeczy. Co więcej te unikatowe pamiątki są dziś bardzo cenne - kosztują niemało, a w sieci sprzedają się jak świeże bułeczki. Dla pewnej części osób żyjących w tamtych czasach okres komuny kojarzy się wyłącznie z przykrymi, trudnymi czasami, dlatego nie chcą nawet go wspominać.

Ci, którzy czasy PRL-u wiążą z pozytywnymi emocjami, dziś w mediach społecznościowych publikują przeróżne treści, które mają na celu przywołanie tamtych wspomnień. Kojarzą się z nimi nie tylko charakterystyczne umeblowania, ale również niektóre kultowe seriale, pojazdy - np. trabanty, wartburgi, wołgi, a nawet sprzęty gospodarstwa domowego jak pralka Frania. Te wszystkie elementy w swoim nagraniu na TikToku postanowił pokazać innym internautów użytkownik o nicku @klasyki_bdg.

Filmik o PRL-u hitem w sieci

Filmik, na którym widać lato za czasów PRL-u, pokazujący m.in. ówczesne budynki, pojazdy, stroje i fryzury obejrzało już kilka milionów użytkowników TikToka. Autor pokazał zdjęcia dzieci bawiących się na blokowiskach, spacery dorosłych po mieście z wózkami czy opalanie na dachach budynków mieszkalnych. Filmik złożony z zaledwie kilku zdjęć wzbudził wiele pozytywnych emocji i zdobył mnóstwo komentarzy oraz polubień. Internauci piszą, że chętnie cofnęliby się o kilkadziesiąt lat wstecz. Tęsknią za beztroską, brakiem nowoczesnych technologii i przyjaźniami, które ludzie przez lata starannie pielęgnowali. Dla wielu był to czas trudny, ale niezwykle szczęśliwy.

Mimo że była bieda, to jednak piękne czasy

Najlepsze czasy pod względem braku nadmiaru technologii, która nas otacza i trzyma zamkniętych w social media

Ludzie wydawali się szczęśliwsi i jakby mniej zmęczeni, choć łatwo nie było

Przerażające jak dużo ludzi chciałoby wrócić do tych czasów i zapomina, że młodość i beztroska nie powróci, a czas zamazuje złe wspomnienia pisali internauci

Też jesteście podobnego zdania?