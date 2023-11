Dla kogo trzynasta i czternasta emerytura?

Dodatkowe, roczne świadczenie pieniężne w postaci trzynastej emerytury ZUS każdego roku wypłaca osobom, które 31 marca są uprawnione do:

emerytury - w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

- w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy - w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Dodatkowe roczne świadczenie nie przysługuje, jeśli prawo do świadczeń jest zawieszone na dzień 31 marca danego roku.

Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku - w 2023 r. to 1588,44 zł (brutto). Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest "z urzędu" wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Ponadto z dodatkowego rocznego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Ustawa o kolejnym, dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w postaci czternastej emerytury została podpisana przez prezydenta 19 lipca br. i kilka dni później opublikowana w "Dzienniku Ustaw". Czternasta emerytura przysługuje seniorom na stałe.

Aby otrzymać "czternastkę", nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS i inne organy rentowe będą przyznawać i wypłacać to świadczenie z urzędu. "Czternastka" jest wypłacona wraz z emeryturą i rentą w taki sam sposób jak świadczenie główne - przelewem lub przekazem gotówkowym - czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czternasta emerytura wynosi 2650 zł brutto dla osób, których świadczenie główne (emerytura lub renta) wynosi mniej niż 2900 zł brutto. Do tych, którzy pobierają wyższe świadczenie, "czternastka" trafia pomniejszona na zasadzie "złotówka za złotówkę".

Czy emeryci otrzymają trzynastą i czternastą emeryturę w 2024 roku?

"Nic co dane, nie będzie zabrane" - mówił Donald Tusk w trakcie wystąpienia wyborczego w Kłodzku. Po październikowych wyborach lider Koalicji Obywatelskiej, który prawdopodobnie stanie na czele nowego rządu potwierdził, że trzynaste i czternaste emerytury nie zostaną zlikwidowane.

W przyszłym roku emeryci mogą liczyć na podniesienie kwoty wypłacanych rent i emerytur.

"Wartość świadczeń emerytalnych w przyszłym roku ma wzrosnąć o co najmniej 12,3 proc. Jeżeliby do tego by doszło, to minimalna emerytura w 2024 r. wyniosłaby ok. 1782 zł brutto, natomiast przeciętna emerytura (3,5 tys. zł brutto) byłaby wyższa o ponad 430 zł brutto" - czytamy w serwisie Biznes Interia.

Coraz mniej osób uprawionych do pobierania "czternastki"?

Prezes Instytutu Emerytalnego dr Antoni Kolek powiedział na antenie Radia Zet, że "(...) za chwilę to będzie świadczenie głównie dla kobiet o niskich emeryturach".

O czym mowa? Jak już wspomnieliśmy - do tych seniorów, którzy pobierają wyższe świadczenie niż 2,9 tys. zł, "czternastka" trafia pomniejszona na zasadzie "złotówka za złotówkę". Należy jednak zaznaczyć, że ustawa nie przewiduje waloryzacji tego kryterium. Dlaczego, zdaniem prezesa Instytutu Emerytalnego "czternastki" będą pobierane głównie przez kobiety?

Otóż emerytury kobiet są przeważnie niższe niż świadczenia pobierane przez mężczyzn. Wynika to m.in. z faktu, iż kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę, a więc mają krótszy okres składkowy, a to z kolei wpływa na ostateczną kwotę emerytury.

"Poziom uprawniający do otrzymywania czternastki powinien być podnoszony. Jeżeli tego nie będzie, to 14. emerytura będzie powoli wygaszana. Wystarczy zostawić próg dochodowy bez zmian, tak jak jest teraz, a za chwilę coraz więcej świadczeń będzie powyżej 2900 zł brutto. Tym samym mniej osób będzie do tej 14. emerytury uprawnionych, więc i jej koszty będą spadały. Przeciętna emerytura wynosi obecnie 3482,63 zł brutto, jest więc już powyżej kwoty progu dochodowego. Średnia emerytura mężczyzn w ogóle jest daleko powyżej tej granicy" - powiedział w Radiu Zet dr Antoni Kolek.

Prezes Instytutu Emerytalnego jest również zdania, że czternasta emerytura nie zostanie wycofana.