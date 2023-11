Spis treści: 01 Kto może otrzymać trzynastą emeryturę?

02 Ile wyniesie "trzynastka" w 2024 roku?

Kto może otrzymać trzynastą emeryturę?

Dodatkowe, roczne świadczenie pieniężne w postaci trzynastej emerytury ZUS każdego roku wypłaca osobom, które 31 marca są uprawnione do:

emerytury - w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

renty z tytułu niezdolności do pracy - w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Trzynasta emerytura jest wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

Trzynasta emerytura jest wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku

Ile wyniesie "trzynastka" w 2024 roku?

Emeryci i renciści w 2024 r. mogą liczyć na większą kwotę wypłacaną w ramach trzynastej emerytury. Świadczenie zostanie podniesione z uwagi na czekającą waloryzację. Jak informuje Radio Zet - kwota brutto zmieni się z 1588,44 zł na 1783,82 zł. Ponadto Wypłata "na rękę" może być dodatkowo zwiększona, jeśli spełniona zostanie obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.

To, ile w danym roku ma wynosić trzynasta emerytura, zależy od wysokości inflacji i zależnej od niej waloryzacji. W przyszłym roku renty i emerytury mają wzrosnąć o 12,3 proc., a to oznacza, że wysokość emerytury minimalnej zmieni się z 1588,44 zł brutto do 1783,82 zł brutto. A jak już wspomnieliśmy - "trzynastka" jest wypłacana w wysokości najniższej emerytury.

"Pamiętajmy, z czego ta waloryzacja wynika: gdyby nie było historycznie wysokiej inflacji, to nie byłoby historycznie wysokie waloryzacji. Tak są przepisy skonstruowane, że jedno jest pochodną drugiego" - powiedział w podcaście "Biznes. Między wierszami" dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego .

W przyszłym roku renty i emerytury mają wzrosnąć o 12,3 proc.

Sytuacja może dodatkowo ulec zmianie, jeśli władzę w Polsce przejmie Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica, czyli partie, które zapowiedziały utworzenie koalicji, która miałaby sejmową większość.

W przedwyborczych obietnicach Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że podniesie kwotę wolną od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł. "Wtedy na wypłatę 13. emerytury obciążonej tylko składką zdrowotną liczyć będą mogli seniorzy ze świadczeniami do 3216,18 zł brutto" - podaje Radio Zet.