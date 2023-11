Czy seniorzy otrzymają świadczenia przed Bożym Narodzeniem?

Dotychczas emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypadał na 25 grudnia, otrzymywali swoje emerytury i renty jeszcze przed świętami. Wówczas ZUS już 21 grudnia rozpoczynał przekazywanie świadczeń przez listonoszy, jak i przelewów na rachunki bankowe.

W zeszłym roku na krótko przed Bożym Narodzeniem prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska w specjalnym komunikacje zapowiedziała, że: "Seniorzy, których termin płatności świadczenia wypada 25 grudnia, nie muszą się martwić, że zostaną bez pieniędzy na święta. ZUS zadbał o to, aby emerytury i renty były wypłacone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia".

I choć nie pojawił się jeszcze oficjalny komunikat ZUS dotyczący wypłat grudniowych świadczeń w bieżącym roku, to wszystko wskazuje na to, że i tym razem pieniądze do rąk i na konta seniorów trafią przed Bożym Narodzeniem.

Zdjęcie W zeszłym roku seniorzy otrzymali świadczenia przed Bożym Narodzeniem? Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie. / 123RF/PICSEL

Kto otrzyma dwie emerytury w grudniu?

Niewykluczone również, że pewna grupa seniorów otrzyma dwa świadczenia w jednym miesiącu, czyli w grudniu i dotyczy to osób, pobierających świadczenia na początku miesiąca. W zeszłym roku w grudniu pieniądze trafiły do osób, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia. Przekazywanie tych świadczeń ZUS rozpoczął wówczas 28 grudnia.

Zatem niektórzy seniorzy mogą liczyć na emeryturę 1 grudnia i drugą wypłatę świadczenia za styczeń 2024 r. - pod koniec grudnia br. Należy jeszcze poczekać na oficjalny komunikat ZUS, ale nic nie wskazuje na to, żeby dotychczasowe terminy wypłat rent i emerytur w grudniu uległy zmianie.

Zdjęcie ZUS zachęca seniorów, by jako formę dostarczania im świadczeń, wybierali przelewy na konto / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News

"Seniorów, którzy jeszcze nie mają konta w banku, zachęcamy, aby rozważyć wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Konto w banku to swobodny dostęp do pieniędzy. Otrzymując świadczenie na rachunek bankowy, nie musimy czekać, aż zapuka do nas listonosz" - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

