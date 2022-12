Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a to oznacza m.in. poszukiwanie odpowiednich prezentów. Często okazuje się to nie lada wyzwaniem, szczególnie w przypadku osób, których nie znamy zbyt dobrze.

Jakich prezentów lepiej nie dawać nauczycielom?

Tak właśnie może być w przypadku nauczycieli naszych dzieci. Nie jest to oczywiście koniecznością, aby kupować im upominki, jednak w niektórych szkołach istnieje taka tradycja. Wtedy rodzice mierzą się z decyzją o wyborze odpowiedniej rzeczy.

Pewna nauczycielka z USA postanowiła podzielić się na TikToku wskazówkami dotyczącymi prezentów świątecznych dla nauczycieli. Mel wyjawiła, co bardzo chciałaby dostać, co przyjęłaby z obojętnością, a co by ją zdenerwowało.

Jeśli chodzi o to, co szczególnie uszczęśliwiłoby nauczycielkę-tiktokerkę, to jest to przede wszystkim karta podarunkowa - zwłaszcza do sklepu Amazon lub Target (amerykański dom towarowy). Innymi rzeczami, które wymieniła Mel, są dyspenser do taśmy klejącej oraz zszywacz.

Za średni pomysł na prezent Mel uważa koszulki z nadrukami w stylu "ucz, kochaj, inspiruj". Natomiast upominkami, których nauczycielka absolutnie nie chciałaby otrzymać, są kubki - szczególnie takie z napisem "najlepszy nauczyciel na świecie", a także zestawy kosmetyków.

