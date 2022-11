Przekłuwanie uszu w galerii handlowej

W wielu galeriach handlowych funkcjonują sklepy z biżuterią, w których można przekłuć uszy. Dość często z takiej możliwości korzystają mamy z małymi córkami, mimo że z takiej usługi można również skorzystać w profesjonalnym studiu piercingu lub gabinecie kosmetycznym. Zdarza się jednak, że dziewczynki nie zawsze są zadowolone i nie kryją strachu oraz lęku przed bólem.

Na TikToku pojawił się film nagrany przez jednego z przechodniów. Widać na nim przerażające sceny w sklepie z biżuterią. Mała dziewczynka wraz z mamą siedzi na podłodze, krzyczy, płacze i wyrywa się kobietom, które próbują przekłuć jej uszy. Na nagraniu słychać jak dziecko wyraża sprzeciw i mówi "nie". Mimo to usługa została wykonana.

Internauci oburzeni zachowaniem pracownic sklepu

Nagranie, na którym widać zachowanie pracownic sklepu z biżuterią spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i zostało obejrzane ponad sześć tysięcy razy. Internauci nie kryli oburzenia, a swoimi opiniami podzielili się w komentarzach.

Pojawiły się wpisy dotyczące m.in. traumy, decydowania o sobie, a także zakazania przekłuwania uszu w galeriach handlowych. "Po prostu nauczyła ją, że inni mogą ją przytrzymywać i robić z nią co im się podoba... Nie mam w zwyczaju zawstydzać rodziców, ale ta pani zasłużyła na to", "W tym wieku powinna móc zdecydować czy chcę mieć przekłute uszy, czy nie. Najwyraźniej nie chciała. To złamało mi serce", "Poważnie?! Powiedziała «nie»", To jest trauma dla dziecka, to nie jest nawet zabawne. Sklep jest po prostu kiepski. Skoro tak cierpiała, to powinni odmówić wykonania usługi", "Piercing w centrum handlowym nie powinien być legalny" - można przeczytać pod postem.

