Papryka swoją popularność w kuchni zawdzięcza wartościom odżywczym oraz wspaniałym kolorom, które urozmaicają różne dania. Istnieje wiele odmian i kolorów - to właśnie od nich zależą poszczególne właściwości tego warzywa.

Papryka: właściwości zdrowotne

Papryka jest źródłem prowitaminy A. Słynie również z dużej ilości witaminy C oraz E. Zawiera także spore ilości kwasu foliowego. Jest to dobra informacja dla przyszłych mam, gdyż zapobiega on wadom rozwoju płodu i dba i rozwój układu nerwowego dziecka.

W papryce średniej wielkości znajduje się aż 288 mg witaminy C. To dużo więcej niż w słynącej z jej obecności cytrynie i innych owocach cytrusowych. Dodatkowo w warzywie znajdziemy również polifenole, które odpowiadają za działania antyrakowe, a także związki hamujące starzenie komórek.

Co zrobić z nasionami papryki?

W trakcie przygotowania dań z papryką w roli głównej stajemy przed dylematem: co zrobić z jej nasionami? Przed zjedzeniem bowiem dokładnie oczyszczamy warzywo z nasion z uwagi zarówno na przyszły wygląd dania, jak i jego smak. Nasiona papryki są co prawda jadalne i nie zaszkodzą, jednak mogą negatywnie wpłynąć na smak potrawy. Mogą nadać jej gorzkawy lub pikantny smak.

Spożyte w nadmiarze często są powodem dolegliwości żołądkowych: bólu, wzdęć czy biegunki. Jeśli możemy, zrezygnujmy więc z ich jedzenia. Można jednak spróbować - istnieją osoby, które uważają, że nasiona papryki są smacznym i ciekawym dodatkiem do potraw. Tymczasem my mamy inną propozycję. Z nasion papryki można bowiem zrobić duży pożytek.

Genialny sposób na wykorzystanie nasion papryki

Zamiast do kosza nasiona papryki mogą trafić do ... ziemi! Zamiast wyrzucać możemy je wysiać. Warto to zrobić szczególnie w momencie, jeśli papryka była wyjątkowo smaczna. Jeśli poświęcimy hodowli trochę czasu i uwagi będziemy mieć warzywa z własnego, domowego ogródka. Jest jednak jeden warunek - trzeba zacząć już w marcu.

Do wysadzenia nasion papryki wystarczy nawet wata. Później należy jednak przenieść ją na inny grunt. W momencie, w którym zapewnimy nasionom ciepło, słońce oraz odpowiednią wilgotność - bardzo szybko zacznie kiełkować. Pierwszych kiełków, a nawet listków można spodziewać się już po kilku dniach.

Domowa uprawa papryki

Młode roślinki, dopóki na zewnątrz panuje chłód i mocno wieje, należy trzymać w domu. Gdy będą nieco większe można je rozsadzić do małych doniczek, dzięki czemu zapewnimy im lepsze warunki do rośnięcia.

Kiedy temperatura na zewnątrz będzie już wynosić ok. 18 st. C wyhodowaną paprykę można wystawić na balkon lub wysadzić do ogródka. Pamiętajmy jednak, że papryka lubi nasłonecznione, ciepłe i bezwietrzne miejsca.

Wraz z regularnym podlewaniem pierwszych zbiorów możemy wyczekiwać już w sierpniu.

