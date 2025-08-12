W epoce PRL-u była niemal w każdym domu. W ostatnich latach paproć znów coraz częściej zdobi wnętrza naszych mieszkań czy domów, co wynika zapewne z jej prozdrowotnych właściwości.

Paprotka oczyszcza powietrze z toksyn, produkuje tlen i podnosi wilgotność powietrza we wnętrzu. Jak wiadomo, to nieco kapryśna roślina o konkretnych wymaganiach. Jeśli w ostatnim czasie zauważasz, że jej wygląd zaczyna pozostawiać wiele do życzenia, wypróbuj domowe odżywki. Dzięki nim odzyska dawny blask i będzie bujna jak nigdy wcześniej.

Na liście najczęstszych problemów z paprotkami znajdują się:

brązowe końcówki, co ma związek ze zbyt suchym powietrzem w pomieszczeniu,

żółkniejące liście - znak przesuszenia lub nadmiaru wody,

zbyt wolny wzrost oznacza z kolei niedobory składników odżywczych.

Czym nawozić paprotkę? Domowe odżywki wzmocnią roślinę

Wśród naturalnych odżywek wzmacniających paprotkę znajduje się herbata. Fusy i napary zapobiegają rozwojowi bakterii w podłożu. Wystarczy, że raz w miesiącu zasilisz roślinę ostudzoną i nieposłodzoną herbatą.

Fusy z herbaty pomogą roślinie magazynować wodę. Można dodać je do ziemi w trakcie przesadzania paprotek. Kolejnym patentem jest ułożenie na dnie doniczki torebki z herbaty. W ten sposób stworzymy naturalny drenaż, który pochłonie nadmiar wody.

W roli domowej odżywki sprawdzą się również herbaty ziołowe - szałwia, rumianek, skrzyp polny.

Chcesz mieć zdrową paproć? Domowe odżywki je pobudzą do wzrostu 123RF/PICSEL

Paprotka będzie bujna jak nigdy. Poczęstuj ją specjalną miksturą

W ostatnim czasie szczególną popularnością cieszy się odżywka na bazie pokrzywy. Pobudza paprotkę do wzrostu, motywuje do wypuszczania nowych liści i pomaga odzyskać roślinie dawny blask.

Do przygotowania domowego nawozu potrzebujesz saszetki suszonej pokrzywy lub łyżki suszu. Zalej pokrzywę wrzątkiem i odstaw na pół godziny. Gdy napar wystygnie, nie zapomnij go przecedzić. Tak przygotowaną miksturą podlewaj paprotkę raz na dwa tygodnie.

Pokrzywa zadziała na zmarnowaną paprotkę niczym lekarstwo - ze względu na zawarte w niej minerały, wspomoże wzrost liści, poprawi odporność rośliny i wzmocni korzenie.

Od wiosny do jesieni, paprocie dobrze jest nawozić co 2-3 tygodnie.

Nefrolepis: najpopularniejsza z paprotek

Jedną z najpopularniejszych paprotek jest pochodząca z Ameryki Południowej nefrolepis. Rośnie przede wszystkim w lasach tropikalnych, ale jest też bardzo znaną rośliną doniczkową. Paproć ma charakterystyczny układ liści tworzący zielony pióropusz. Pierwsze jej odmiany mogły dorastać nawet do 1,5 m długości.

W warunkach domowych, paproć najlepiej wygląda w wiszących pojemnikach lub na wysokich kwietnikach. Preferuje stanowiska ze sporą ilością rozproszonego światła, ale dobrze znosi też miejsca półcieniste.

Wymaga wysokiej wilgotności powietrza, o co warto zadbać przede wszystkim w sezonie grzewczym i w upalne dni. Idealne podłoże dla paproci to takie, które jest przepuszczalne, lekko kwaśne i próchnicze.

Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybierania Content Studio