Zaćmienie słońca to zjawisko, na które czeka wielu miłośników astronomii i nie tylko. W październiku czeka nas kolejny niezwykły spektakl, który rozegra się na niebie

25 października dojdzie do częściowego zaćmienia słońca, które będzie doskonale widoczne w Polsce

Tego dnia warto spojrzeć w niebo - następna taka okazja dopiero za kilka lat!

Zaćmienie słońca 2022 - spektakl na polskim niebie

Zdjęcie Częściowe zaćmienie słońca tym razem będzie widać w całej Polsce. Na zdjęciu: całkowite zaćmienie słońca / 123RF/PICSEL

Takiego zaćmienia Słońca, które jest widoczne z Polski, nie było od ponad siedmiu lat. Niezwykły spektakl rozegra się na niebie już 25 października. Naprawdę warto spojrzeć wtedy w niebo - to widowisko będzie dostępne niemal dla każdego. Miejsca niebiletowane. Gotowi na seans? Na początek garść informacji, na czym polega zaćmienie słońca.

Reklama

Zaćmienie słońca powstaje, gdy tarcza Księżyca znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią. Co ile występuje zaćmienie słońca? Ze względu na nachylenie orbity Księżyca, zjawisko występuje cyklicznie - zaćmienie słońca można zobaczyć od dwóch do pięciu razy w ciągu roku. Mimo tego nie każde z nich jest widoczne z Polski.

Zaćmienie słońca 2022 w Polsce

Zdjęcie 25 października na niebie będzie widoczne częściowe zaćmienie Słońca / Marek Michalak / 123RF/PICSEL

Na taki widok czekaliśmy w Polsce od lat, a konkretnie od marca 2015 roku. Wówczas było można zobaczyć częściowe zaćmienie. Po kilku latach przerwy i niewielkim zaćmieniu w czerwcu 2021 roku, gdy Księżyc zasłonił tylko skrawek Słońca, zaćmienie znów będzie dobrze widoczne w naszym kraju.

W tym roku do częściowego zaćmienia słońca, które będzie widoczne z Polski, dojdzie 25 października 2022 roku. O której się rozpocznie? Spektakl na niebie rozegra się w godzinach południowych. Jego początek nastąpi ok. godziny 11:10. To wtedy Księżyc zetknie się z tarczą Słońca - maksimum zaćmienia przypadnie na godz. 12:17. Kosmiczne przedstawienie dobiegnie końca dokładnie o godz. 13:24. W trakcie zaćmienia tarcza Słońca będzie zakryta w 34 procentach.

Czytaj: Krwawy Księżyc przyniesie zmiany

Całkowite zaćmienie słońca w Polsce

W XXI wieku w Polsce dojdzie łącznie do 40 zaćmień Słońca. Jednak żadne z nich nie będzie całkowitym zaćmieniem. W 2075 i 2093 roku w południowych regionach będzie widoczne zaćmienie obrączkowe. W ich trakcie Księżyc przysłoni Słońce, a jego świetlista część będzie miała kształt okręgu.

Czym jest całkowite zaćmienie Słońca? To zjawisko astronomiczne powstaje, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią. Tym samym przysłoni słoneczne światło. Październikowe zaćmienie będzie częściowe - oznacza to, że nigdzie na Ziemi nie będzie można zobaczyć całej tarczy Słońca zasłoniętej przez Księżyc.

Zobacz również: Dziwny sygnał z wnętrza Ziemi. Jego regularność niepokoi naukowców!

Spójrz w niebo! Następna taka okazja dopiero za kilka lat

Następne częściowe zaćmienie widoczne z terenu Polski będzie miało miejsce 12 sierpnia 2026 r. Na całkowite zaćmienie widoczne z terytorium Polski trzeba poczekać trochę dłużej. Dojdzie do niego dopiero 7 października 2135 r., a pas całkowitego zaćmienia pokryje jedynie południowe części naszego kraju mówi w rozmowie z National Geographic dr Tomasz Mrozek, astronom z Zakładu Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Gdzie będzie najlepiej widoczne zaćmienie słońca w Polsce

Zdjęcie Miłośnicy astronomii raczej nie będą mieli powodów do narzekań. Zaćmienie słońca będzie widoczne w całej Polsce / 123RF/PICSEL

Miłośnicy astronomii raczej nie będą mieli powodów do narzekań. Najlepsze warunki do obserwacji zaćmienia słońca wystąpią przede wszystkim w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. W Suwałkach tarcza Słońca będzie zakryta w prawie 46 procentach, z kolei w Ełku i Białymstoku w 45 procentach, a w Chełmie w 43 procentach.

Jak będzie wyglądało zaćmienie słońca w Warszawie? Tutaj obserwatorzy mogą liczyć na ok. 41,5 proc. zakrycia tarczy słonecznej. Nieco płytsze zaćmienie wystąpi z kolei w Gdańsku, Łodzi czy Rzeszowie.

Zaćmienie słońca będzie widoczne również z innych miejsc w kraju. Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra - tu z pewnością będzie co podziwiać! Niestety nie wszyscy będą mieli tyle szczęścia. Jeśli ktoś planuje obserwacje z Bogatyni, raczej nie ma co liczyć na spektakularne widowisko. Tam Księżyc nie zakryje nawet 32 proc. Słońca.

Zobacz również: Przed nami upiorny miesiąc. Gwiazdy zgotują nam prawdziwą karuzelę emocji

Przez co patrzeć na zaćmienie Słońca

Nigdy nie patrz bezpośrednio na Słońce! Istnieje kilka metod, by obserwować zaćmienie słońca. Pamiętajmy, że obserwacja przez teleskop czy lornetkę jest dla naszego wzroku niebezpieczne. Dlatego też warto mieć specjalne okulary z folii mylarowej, które w sklepie ze sprzętem astronomicznym kupimy już za kilka złotych.

Podczas obserwacji sprawdzi się również szkło spawalnicze. Niektórzy obserwują zaćmienie słońca przez zdjęcia RTG - lekarze i eksperci nie polecają jednak tej metody.

*** Zobacz również:

Jak obserwować częściowe zaćmienie Słońca w Polsce?