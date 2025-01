To zdrożeje w 2025 roku. Ceny mogą pójść w górę

Aktualnie ceny energii elektrycznej pozostają zamrożone do końca września 2025 roku. W przypadku ich późniejszego odmrożenia możemy spodziewać się wzrostu cen za usługi, na przykład w warsztatach samochodowych, salonach fryzjerskich czy lokalach gastronomicznych. Co więcej, wzrosnąć mogą rachunki za gaz – ma to związek z nowymi taryfami na dystrybucję paliw gazowych. W niektórych gminach wzrosną także opłaty za wywóz śmieci.