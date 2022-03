Aida Kosojan-Przybysz od lat dzieli się ze swoimi fanami nie tylko wizjami dotyczącymi przyszłości, ale również wspiera ich duchowo, publikując motywujące wpisy w mediach społecznościowych. Niedawno podzieliła się z nimi poruszającym wyznaniem.

Nadprzyrodzone zdolności Aidy Kosojan-Przybysz

Aida Kosojan-Przybysz wraz z przybyciem do Polski dała się poznać społeczeństwo jako artystka. W studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej nagrała swoją pierwszą piosenkę „Za Tobą szalałam”. To jednak nie piękny głos przyniósł kobiecie ogromną popularność. Wszystko za sprawą jej nadprzyrodzonych zdolności.

Reklama

Jak tłumaczyła w jednym z wywiadów, dar jasnowidzenia był w jej rodzinie przekazywany z pokolenia na pokolenie. Aida, jako mała dziewczynka, nie zdawała sobie sprawy, że posiada takie zdolności. "Wydawało mi się, że wszyscy widzą w ten sam sposób. To tak jak kolor. Gdy ktoś cię nauczy, że jest to kolor szary, to powiesz, że ładny. Po swojemu możesz go nazwać. Dziecko rozmawia swoim językiem" - wyjaśniła w Dzień Dobry TVN.

Instagram Post

"To są wizje, to jest wyobraźnia. Dotykam bezpośrednio losu danego człowieka albo globalnego problemu. Jak był rok 2020 to przepowiedziałam na łamach gazet, że będzie "rok maski". Jak mnie zapytano, dlaczego maska, powiedziałam, że nie wiem, ale widzę maski. (...) Potem powiedziałam, że będzie "rok miecza", to jest ten rok, że miecz przyrasta do naszego ramienia. Walczymy słowem, myślą, o siebie, o swoje prawdy. Powiedziałam, że warszawskie syrenki wyjdą z mieczem na zewnątrz. Każda osoba walczy po swojemu. Nawet może walczyć uśmiechem z drugim człowiekiem" - oznajmiła.

Poruszające wyznanie wizjonerki Aidy. „Cofnęłam się w czasie”

Wizjonerka Aida systematycznie dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami. Niedawno w mediach społecznościowych jasnowidzki pojawił się poruszający wpis. Aida Kosojan-Przybysz poinformowała, że została babcią.

„Wczoraj po raz pierwszy zobaczyłam i przytuliłam do serca maleńką dziewczynkę, moją wnuczkę. Miałam wrażenie, że cofnęłam się w czasie, był to jeden z najbardziej wzruszających momentów w moim życiu. Patrzyłam w oczy swojej córki, która kilka dni temu została mamą, na nas patrzyła moja matka, która została prababcią.

Nie kryłyśmy emocji, moje serce i dusza napełniły się nieznanymi dotychczas uczuciami. Miałam wrażenie, że jestem w kosmosie. Cztery kobiety, cztery pokolenia, a ona taka Maleńka, wniosła tyle miłości i piękna. Nasza Józia” – napisała wizjonerka.

***

Zobacz również:

Kartki na żywność, chleb za 200 złotych. Przerażająca przepowiednia jasnowidza Glanca

Maryja przekazała wiadomość dotyczącą Rosji. Franciszek dokonał ważnego aktu

Przepowiednia Baby Wangi: głód i nowa choroba. Wskazała konkretne daty