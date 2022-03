Wojciech Glanc wziął udział w 2. edycji programu "Big Brother", a następnie spróbował swoich sił w pierwszej polskiej edycji "Mam Talent". Dzisiaj jest jasnowidzem, swoją popularnością dorównując słynnemu wizjonerowi z Człuchowa, Krzysztofowi Jackowskiemu. Wojciech Glanc jest profesjonalnym konsultantem tarota oraz hipnotyzerem. Swoimi wizjami i przepowiedniami dzieli się z internautami między innymi na swoim kanale na YouTube. Jego ostatnia wizja przeraża.

Jasnowidz Glanc miał przerażającą wizję. To wkrótce czeka Polskę?

Jasnowidz Glanc przekazał, że niedawno miał wizję dotyczącą nadchodzącej wojny. Przed oczami wizjonera pokazał się Putin z tajemniczą, "krwawą" cyfrą 21.

Reklama

Zobacz również: „Krwawa data”. Jasnowidz Glanc ujawnia, kiedy wybuchnie wojna

Tym razem jasnowidz podzielił się z internautami swoją kolejną wizją. Ta znów przeraża. Wojciech Glanc ma bowiem bardzo złe wieści, dotyczące sytuacji ekonomicznej w Polsce. Jak zaznacza, wkrótce wprowadzone zostaną kartki na żywność.

"Na zachodniej granicy widzę wzrastający rodzaj granic, płotów (...) granice na swój sposób lada moment zostaną przymykane. (...) Uważam, aż łzy do oczu mi się nabierają, uważam, że Polska zostanie wystawiona, tak jak wystawiona została Grecja. Dojdzie do humanitarnej tragedii (...) Polska zostanie zostawiona z milionami ludzi" - twierdzi Glanc.

Wideo youtube

"Zacznie się masowe wykupowanie produktów"

"Obawiam się i myślę, że to nastąpi na przestrzeni najbliższego miesiąca, polski rząd, polskie władze wykonają coś tak durnego, nie umiem określić co, co spowoduje, że Polska będzie na bok odstawiona (...) kartki na jedzenie mi się pojawiają, niedobór produktów w sklepach. Zacznie się coś takiego jak reglamentacja" - mówił jasnowidz.

Taka dziwna myśl chodziła za mną, chleb za 200 złotych, przerażająca myśl przerażająca wizja jasnowidza Glanca.

"Nawet nie tyle z powodu, że zacznie aż tak brakować jedzenia, ile z powodu paranoi, która ogarnie ludzi, bo zacznie się masowe wykupowanie produktów. (...) Moim zdaniem zostanie wprowadzona reglamentacja na towary podstawowego użytku (...) Taka dziwna myśl chodziła za mną, chleb za 200 złotych, przerażająca myśl" - dodał.

***

Zobacz również:

Wojenna przepowiednia Nostradamusa. Miał wymienić Rosję, Ukrainę i Polskę

Wojna i problemy Polski. Jackowski podzielił się nową przepowiednią

Czy czwarta tajemnica fatimska istnieje? Polka miała poznać treść