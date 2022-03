Baba Wanga, czyli słynna bułgarska jasnowidzka, pozostawiła po sobie wiele proroctw. To ona miała przewidzieć m.in. przejęcie władzy przez Hitlera, śmierć Józefa Stalina, rozpad ZSRR, katastrofę w Czarnobylu, atak terrorystyczny na WTC, a nawet kryzys klimatyczny oraz pandemię.

Baba Wanga, nazywana również "Nostradamusem z Bałkanów", wskazała także kilka kluczowych lat, które mogą mieć wpływ na cały świat, zmieniając jednocześnie losy dziejów.

Proroctwa Baby Wangi. Przewidziała kilka kluczowych dat

Baba Wanga miała zaledwie 12 lat, gdy uległa tragicznemu w skutkach wypadkowi. W wyniku potężnej i gwałtownej wichury została dotkliwie poturbowana, straciła przytomność, a gdy ją odzyskała, okazało się, że nie może otworzyć oczu. Mimo natychmiastowej pomocy lekarzy, wzroku przyszłej prorokini nie udało się już uratować. Gdy miała 30 lat, ujawniły się jej niesamowite zdolności przepowiadania przyszłości.

Przepowiednie Baby Wangi są znane od kilkudziesięciu lat, jednak nieustannie ciekawią i przerażają jednocześnie. Najbliższe lata, zgodnie z proroctwem niewidomej jasnowidzki, zmienią losy dziejów.



W 2023 niewielkiej zmianie ma ulec orbita Ziemi. W 2028 wynalezione zostanie nowe źródło energii, a na Wenus wysłany zostanie pierwszy załogowy statek. Zapanuje jednak wszechogarniający głód. W 2033 roku tereny polarne stopniowo stopnieją, a poziom oceanów podniesie się do znacznie zauważalnej wysokości.

Przepowiednia Baby Wangi. Pojawi się nowa choroba

Kolejne daty, na które wskazuje jasnowidzka, nie napawają optymizmem. W 2043 roku Europa i świat zaczną odradzać się po ekonomicznym upadku. "Europa w większości będzie muzułmańska" - przepowiada Baba Wanga. Do przełomowego zdarzenia ma dojść w 2046 roku, kiedy każdy ludzki organ będzie mógł być stworzony od podstaw - transplantacja stanie się najbardziej efektywną metodą leczenia.

Do niebezpiecznych wydarzeń dojdzie w 2066 roku. Podczas ataku na "Muzłumański Rzym" Stany Zjednoczone użyją nowego typu broni - "broń klimatyczna". Konsekwencją jej działania będzie całkowite ochłodzenie klimatu na terytorium wroga. To wprowadzi chaos i powoli doprowadzi do zmian środowiska.

W 2076 roku nastąpi "bezklasowe społeczeństwo", zaś kilka lat później, w 2084 roku natura wróci do życia po wojnie nuklearnej. W 2088 roku pojawi się nowa choroba. Ludzie będą starzeć się w przeciągu chwili. Lekarstwo na nią wynalezione zostanie dopiero w 2097 roku. W 2100 roku pojawi się sztuczne słońce, oświetlające ciemną stronę Ziemi.

Baba Wanga przepowiada, co stanie się z Polską

Polska, zgodnie z przepowiednią Baby Wangi, ma odegrać kluczową rolę w wojnie na terenie Europy. Jej centralne położenie ma być strategicznym. Istnieje jednak szansa, iż nasz kraj będzie miał "asa w rękawie", przez co będzie traktowany nieco łagodniej. Dzięki paktowi i porozumieniu, które Europa zawrze z kalifatem, Polska będzie bezpieczniejsza.

